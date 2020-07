Big Tech beleeft woensdag zijn Big Tobacco-moment

Zijn Amazon, Apple, Facebook en Google te dominant? Die stelling moeten hun CEO's in een opzienbarende hoorzitting voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ontzenuwen.

Online platformen en marktmacht, deel 6: onderzoek naar de dominantie van Amazon, Apple, Facebook en Google. Onder die titel gaat woensdag om klokslag 18 uur Belgische tijd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een hoorzitting met de nodige status van start. Via videoconferentie geven de CEO's van vier grote Amerikaanse techbedrijven - Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) en Sundar Pichai (Google) - partij. Voor hen: de 15 parlementsleden van het subcomité dat waakt over de antikartelwetten.

De hoorzitting komt er 13 maanden nadat het bewuste comité een onderzoek gestart is naar de 'Big Four', samen goed voor bijna 4.900 miljard dollar aan beurswaarde. De inzet is de vraag of ze rivalen bewust uit de markt houden en zo de internetconsument tekortdoen. Voor de hoorzitting moest een en ander wijken. Facebook presenteerde normaal woensdag nabeurs zijn resultaten over het tweede kwartaal, maar moest die maandag halsoverkop verplaatsen nadat het comité de hoorzitting zelf verschoven had van maandag naar woensdag.

De hoorzitting wordt ondanks haar virtuele karakter een opmerkelijk plaatje. De CEO's van enkele van de duurst gewaardeerde Amerikaanse technologiebedrijven komen zich samen verantwoorden over een enkel topic. Alleen Satya Nadella, de CEO van Microsoft, ontbreekt. Dat bedrijf vocht in de late jaren 90 al een robbertje uit met de Amerikaanse autoriteiten over zijn dominantie. Amazon en Apple bestonden toen nog maar net, Apple zat in een dip tussen twee succesperiodes in en Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zat nog op school.

Toelaten dat ze alle vier samen getuigen, verhindert het comité diep in te gaan op één issue. Scott Galloway Professor NYU en auteur 'The Four'

De Amerikaanse media waren er de voorbije dagen als de kippen bij om een link te leggen tussen deze en een andere beruchte hoorzitting uit 1994: toplui van de zeven grootste Amerikaanse tabaksfabrikanten zaten toen zij aan zij op de getuigenbank over de vraag of hun sigaretten verslavend zijn. Ook nu spreekt de line-up tot de verbeelding. De vier technologiegrootheden, met onder hen twee van de drie podiumplaatsen op Bloombergs miljardairslijst (Bezos en Zuckerberg), moeten duidelijk maken dat ze vooral niet te groot of te machtig zijn.

In het verleden zijn al meer dan eens zorgen geuit over de macht van de vier op de markt. Amazon is zowel platform als retailer en kan derde verkopers op zijn platform bespioneren. Apple beheert de App Store en kan rivaliserende apps voor zijn eigen diensten een hak zetten. Google heeft met zijn zoekmachine ongekende macht over wat mensen opzoeken en kan zo zijn eigen producten, zoals Google News of Google Shopping, aanprijzen. En Facebook heeft in de wereld van sociale media simpelweg geen concurrentie.

Maar experts hebben er een hard hoofd in dat het hen echt moeilijk gemaakt wordt. De line-up mag dan indruk maken, door de online setting wordt het niet evident de vier effectief in het nauw te drijven, schat NYU-professor Scott Galloway. Als auteur van het boek 'The Four' is hij expert ter zake. 'Toelaten dat ze alle vier samen getuigen, verhindert het comité diep in te gaan op één issue. Het zal de Amerikanen achterlaten met een sentiment, eerder dan echt met een analyse of conclusies', zegt hij op zijn blog.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg kiest waarschijnlijk voor de patriottische verdedigingslinie.

De verwachting is dat de meeste vragen op het bord van Facebook-CEO Mark Zuckerberg komen. Dat bedrijf valt wel wat aan te wrijven, vindt Galloway. 'Het ministerie van Justitie was aan het slapen. Bedrijven als Instagram en WhatsApp (overgenomen tijdens het Obama-tijdperk, red.) moeten afgestoten worden.' Het bedrijf is na de jaren vol schandalen ook een magneet voor overheidscontrole. De Federal Trade Commission (FTC), het agentschap dat over de kartelwetten waakt, voert een apart onderzoek naar Facebook en zou volgens The New York Times op het punt staan Zuckerberg effectief te verhoren.