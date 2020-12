Big tech verdeeld over nieuwe Europese regels

De strenge voorstellen van de Europese Commissie over digitale diensten en markten vallen slecht bij Google. Facebook is wel positief.

De Amerikaanse techreus Google is bezorgd dat de Europese Commissie met haar nieuwe voorstellen over digitale diensten en markten 'een handvol bedrijven' wil treffen. Facebook reageert eerder positief en hoopt dat Europa wil optreden tegen Apple . De verhouding tussen Facebook en Apple is al lang heel zuur.