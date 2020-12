Corona doet ook internetverkeer exponentieel groeien

Vertragingen of andere problemen veroorzaakte de recordtrafiek niet. 'We hebben altijd marges ingebouwd, en die worden nu benut', zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts.

Dinsdag 15 december piekte Telenets internetverkeer iets na 21 uur op 3 terabit per seconde. Het equivalent van alle internetklanten die in dezelfde seconde 190.000 foto's downloaden.

BNIX, het bekendste internetknooppunt van ons land , zag het verkeer het afgelopen jaar met 30 à 40 procent toenemen. De gemiddelde trafiek steeg van 160 naar 220 gigabit per seconde. Net als Telenet registreerde BNIX de piek op 15 december, meer dan 600 gigabit per seconde.

Belnet, de overheidsorganisatie die het knooppunt beheert, stelt vast dat de trafiekpieken zich in de namiddag voordeden, in plaats van 's avonds. Dat is het gevolg van het massale thuiswerk. Verder verklaren downloads, clouddiensten en streaming de forse groei van de internettrafiek.

Bij Telenet is streaming via diensten als Netflix goed voor de helft van het internetverkeer. Verder was er 43 procent meer trafiek op websites, het gevolg van de boom in e-commerce, thuiswerk en online onderwijs. Videogesprekken schoten 83 procent omhoog.