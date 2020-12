Cybersecuritybedrijf FireEye met de billen bloot

FireEye, een bedrijf uit Silicon Valley, is gehackt, hoogstwaarschijnlijk door Russische veiligheidsdiensten.

FireEye waarschuwt overheden en bedrijven al 16 jaar voor het gevaar van cyberaanvallen. Nu is de securityexpert zelf de klos.

De complexiteit van de hack wijst er volgens een blogpost van het bedrijf op dat een land achter de aanval zit, hoogstwaarschijnlijk Rusland. 'Deze heel geavanceerde aanval is anders dan de tienduizenden incidenten die we de voorbije jaren hebben aangepakt', zegt CEO Kevin Mandia, een voormalige inlichtingenofficier van de Amerikaanse luchtmacht.

Een extra reden waarom aan een land (Rusland) wordt gedacht, is dat de hackers het gemunt hadden op informatie over overheidsklanten van FireEye.

Het beursgenoteerde bedrijf onderzoekt samen met de FBI en Microsoft hoe de hacker zijn beveiligde systemen is binnengedrongen. Ze gebruikten nooit geziene methodes die geen sporen nalaten.

Het nieuws deed het aandeel FireEye 7 procent kelderen in de nabeurshandel op de technologiebeurs Nasdaq. In de reguliere handel was er een stijging van 0,7 procent .