De designer die Airbnb uit geldnood bedacht...

Brian Chesky (39) loodste deze week het kamerverhuurplatform Airbnb met een waardering van 90 miljard dollar naar de beurs. Het was voor de designer een lange weg naar de status van tech-CEO.

Het was een aardig stukje televisie, donderdag in San Francisco. Bloomberg TV-presentatrice Emily Chang meldde Brian Chesky (39), de CEO van het kamerverhuurplatform Airbnb, live dat de openingskoers van het aandeel dubbel zo hoog lag als de intekenprijs. Chesky fronste de wenkbrauwen. 'Hoe hoger de prijs, hoe hoger de verwachtingen', zei hij. Op het einde van het twee minuten durende interview gaf Chang mee dat de koers in tussentijd nog hoger was geschoten. Chesky schudde zijn hoofd bij zoveel bonanza.

Wall Street spreidde deze week het bedje voor de man die de wereld leerde een extra bedje voor een gast te dekken. Zijn bedrijf is 90 miljard dollar waard, hijzelf 11 miljard. Maar Chesky is niet de zoveelste Silicon Valley-programmeur die met een snel bedacht platform in New York langs de kassa passeert. Hij is de antipode van de soms exuberante Silicon Valley-cultuur.

De zoon van twee sociaal werkers aan de oostkust groeide op met een voorliefde voor kunst en werd designer. Hij leerde de stiel aan de hoog aangeschreven Rhode Island School of Design en droomde ervan te zijn zoals Jony Ive, de designer van Apple. Chesky had eerst dus geen leven in de schijnwerpers als tech-CEO in gedachten. Al studeerde hij in 2004 memorabel af: hij speechte op de ceremonie en verliet moonwalkend op de tonen van 'Billie Jean' van Michael Jackson het podium.

Hack

Zijn studiegenoot Joe Gebba begon hem een paar dagen na die show het idee van een eigen bedrijf aan te praten. 'Wij gaan ooit een bedrijf oprichten en dan gaat iemand daar een boek over schrijven', zei Gebba tegen Chesky... volgens het boek 'The Airbnb Story' van Leigh Gallagher. Maar Chesky was nog niet zover: 'Hij keek naar me en lachte het een beetje weg,' herinnert Gebba zich.

Chesky trok naar Los Angeles, waar hij designwerk deed voor bedrijven als Mattel. Maar het bedrijf kwam er in de crisisjaren 2007-2008 toch. Uit pure noodzaak. Chesky en Gebba moesten met tweeën de huur van een driekamerappartement betalen. Het duo zag heil in het verhuren van de lege kamer aan de congresgangers van een designconferentie.

'Voor mij was het een hack om naar de conferentie te kunnen, voor hen een hack om de huur te betalen', zegt Amol Surve, de allereerste gast, in 'The Airbnb Story'. Chesky had geen letter geprogrammeerd, maar lag met een creatief idee aan de basis van een bedrijf dat twaalf jaar later 4 miljoen gastheren telt.

Er volgden frustrerende opstartjaren, met vaak opnieuw beginnen ('just keep launching' was Chesky's mantra), met investeerders die het niet zagen zitten (Chesky kreeg bij het eerste rondje vijf neens en twee keer geen antwoord) en met veel gependel naar de eerste klanten in New York.

Een passage in de start-upschool Y Combinator zette de trein op de rails. Airbnb groeide samen met Uber uit tot het uithangbord van de deeleconomie, waarbij het bedrijf alleen het koppelteken is tussen vraag en aanbod. Meer dan Uber bleef het onder de radar van regulatoren: Chesky kwam als persoon minder negatief in de pers dan Uber-collega Travis Kalanick.

Perfect rapport

Winstgevend, in 70 procent van de steden regels afgeklopt met de autoriteiten, een globaal bekend merk, ... Chesky leek met het perfecte rapport onder de arm naar Wall Street te kunnen. En toen kwam de pandemie. Het aantal boekingen kelderde met 72 procent in april. Airbnb sneed een kwart van het personeel weg, een moeilijke boodschap voor een bedrijf dat van 'je thuis voelen' zijn missie maakte. Maar Chesky lukte in de communicatie. Een kraakheldere brief sloot hij af met een boodschap aan de vertrekkers: 'Het spijt me zeer. Weet dat dit niet jullie fout is.'