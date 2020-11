De ultieme gok van Bart Van Coppenolle

Bart Van Coppenolle wil doen wat niemand hem ooit voordeed. Met geld van honderden kleine gebruikers en een beursgang de persoonlijke tv-gids Choice uit de grond stampen vanuit België, en daarmee giganten zoals Google en Facebook de duvel aandoen. Maar de beurswaakhond FSMA heeft er zijn handen aan vol.

Als het lukt, zal hij een gamechanger worden genoemd. Mislukt het, dan verliest hij veel, misschien alles. En wordt hij versleten voor een overmoedige dromer.

We schrijven juni 2014. Bart Van Coppenolle - dan 43 - heeft Bhaalu op de markt gegooid, een digitale videorecorder die alles opneemt in de cloud wat in het Vlaamse tv-landschap wordt uitgezonden, voorzien van een intuïtieve interface. Het succes van het platform is overweldigend. In drie maanden tijd heeft hij meer dan 100.000 gratis gebruikers verzameld.

De Limburger botst echter op zware tegenstand van de tv-omroepen. Die vinden Bhaalu een inbreuk op hun auteursrechten. Ze trekken naar de rechter en krijgen in de loop van het najaar gelijk: de dienst is illegaal. Bhaalu moet zijn onlineplatform stopzetten. De activiteiten van Right Brain Interface, het bedrijf achter de videorecorder, worden stilgelegd en de jonge start-up moet bescherming vragen tegen zijn schuldeisers.

Zes jaar later lijkt het technologieplatform uit zijn as herrezen. De naam is niet langer Bhaalu - naar de gidsende beer uit Kiplings jungleboek - maar kort en bondig Choice. Een gratis persoonlijke tv-gids en socialemediaplatform waarmee gebruikers eenvoudig en snel een eigen keuze kunnen maken uit het overweldigende onlineaanbod aan beeld, films en tv-programma’s. En dit door hun favoriete speellijstjes als virtuele kanalen met elkaar te delen.

‘Ondanks de technologische revolutie die Google, Netflix, Spotify en Apple hebben ingezet, blijven ze de consument opsluiten in hun gemonopoliseerde silo’s’, zegt Van Coppenolle. ‘Zoeken met Google in Netflix is bijvoorbeeld niet mogelijk, dat blijft een afgesloten ommuurde tuin. En wat erger is, de consument wordt zo feitelijk gedwongen om in één silo te blijven en is niet echt vrij in zijn keuze. Met Choice willen we die mogelijkheid wel bieden.’

Van inbreuken op het auteursrecht is dit keer geen sprake, verzekert hij. ‘Met zijn lijstjes kan de consument content aanbieden van anderen zonder die content te delen. Als de gebruiker die content wil zien, dan zal hij ervoor moeten betalen. Het grote voordeel is dat hij door ons platform de keuze en de vrijheid krijgt om te kunnen kijken naar wat hij wil, wanneer hij wil en waar hij wil. En dat kan door zelf initiatief te nemen of een beroep te doen op personen die hij vertrouwt.’

Steile ambities

Wat vooral opvalt, zijn de steile ambities waarmee Choice in de markt wordt gezet. ‘Ik wil in Europa een bedrijf opzetten dat op kan tegen Google en Facebook’, zegt Van Coppenolle, die eerder het 3D-meetbedrijf Metris uit de grond stampte samen met zijn kompaan Philip Vandormael, naar de beurs bracht en in 2009 verkocht aan het Japanse Nikon Metrology. ‘Waarom zouden wij niet hoog kunnen mikken? Met Metris hadden we ooit een marktwaarde van 3,5 miljard euro. Choice kan duizend keer meer waard zijn. Dit is het echte werk. We willen een wereldspeler worden.’ Die wel bijzonder optimistische waardering van 3.500 miljard euro zou betekenen dat het bedrijfje evenveel waard kan worden als Apple, Amazon en Facebook samen op dit moment.

Ook de financiële onderbouw van het project is opmerkelijk. Het bedrijf diende afgelopen zomer een aanvraag in om de stap naar Euronext Brussel te zetten. Choice wil een directe notering krijgen op het Access-segment van de beurs, wat vroeger de Vrije Markt heette. Het probleem is echter dat het in 2019 werd opgericht als een coöperatieve vennootschap en als dusdanig geen beursnotering kan krijgen. Daarom werd een juridische constructie bedacht die erop neerkomt dat de coöperatieve aandeelhouders één keer per maand hun deelbewijzen kunnen omzetten in aandelen van een nv die wel op de beurs verhandeld worden.

Crowdfunding

Choice haalde afgelopen jaar al 2,5 miljoen euro op met de uitgifte van coöperatieve aandelen. Daarop tekenden iets minder dan 2.000 beleggers in. Het deed dat via crowdfunding, een goedkope manier om geld op te halen bij een groot aantal geldschieters, zowel zakelijk als particulier, zonder de tussenkomst van een bank. Sinds vorige maand loopt een nieuwe kapitaalronde van net geen 5 miljoen euro, waardoor het bedrijf onder de wettelijke drempel bleef waarbij het een volledig prospectus moet uitgeven.

‘Het gaat vlot’, zegt Van Coppenolle. ‘De tweede crowdfundingcampagne blijft nog lopen tot twee maanden na de start van de beursnotering, die gepland is voor eind dit jaar, en de kaap van 2 miljoen euro werd al gerond. Zo’n 800 geïnteresseerden hebben aandelen gereserveerd.’ Hij koos voor die alternatieve vorm van financiering, omdat hij naast geld ophalen ook zo veel mogelijk mensen warm wil maken voor het Choice-platform.

Daarvoor werd een uitgekiend marketingplan bedacht. Zo krijgt elke crowdfunder die nu voor 250 euro een coöperatief deelbewijs koopt niet alleen een pakketje van 25 aandelen van de operationele vennootschap Choice nv, die op Euronext genoteerd wordt, maar ook een maandelijkse coupon of e-voucher met een waarde van 2,50 euro. Die kan hij gebruiken als een kortingsbon op de diensten van Choice.

Concreet gaat het om breedbandinternet voor 25 euro per maand of 22,50 euro met de e-voucher. Ter vergelijking: bij Proximus ligt de prijs voor onbeperkt breedbandinternet aan huis op 49,99 euro per maand, bij Telenet is dat 54,56 euro en bij Scarlet (een filiaal van Proximus) 32 euro. Tegelijk krijgt hij voor 7,50 euro per maand toegang tot televisie, inclusief uitgesteld kijken, die door de Vlaamse zenders VRT, VTM/DPG Media en SBS/Telenet wordt uitgezonden.

Je kan de e-vouchers gebruiken, of je kan ze verkopen via de website van Choice aan andere geïnteresseerden. ‘Zo zal het aantal gebruikers dat toetreedt tot het tv-kijken van de toekomst exponentieel toenemen’, zegt Van Coppenolle. ‘Ik kan me inbeelden dat het bij de beursgang van Kinepolis niet zo evident was om een aandeel te koppelen aan een ticket voor de cinema. Ik wou die koppeling wel. Het maakt deel uit van de crowdfundingcultuur.’

De financiële waakhond FSMA volgt die innovatieve aanpak met argusogen, omdat er nogal wat schaduwkantjes zijn. Zo kunnen de ‘units’ of deelbewijzen die de crowdfunder koopt niet op de beurs verhandeld worden. De omwisseling van die units in onderliggende aandelen is evenmin mogelijk, tenzij bij een uitstap uit de coöperatie. Dat komt erop neer dat andere leden de aandelen moeten kopen of dat de coöperatie zelf een terugkoop organiseert. Snel even je belegging verzilveren is er dus niet bij.

Zekerheid dat er een liquide markt zal zijn voor die aandelen is er ook niet. Euronext Access is een niet-gereglementeerde markt die zich richt op kleinere bedrijven met een hoger risico. Er is dus meer onzekerheid dan bij beleggen in aandelen op een gereglementeerde markt.

Van Coppenolle wijst erop dat elk coöperatief aandeel maandelijks een coupon of e-voucher oplevert die beleggers via de website kunnen verkopen tegen de vaste prijs van 2,50 euro per stuk. ‘Beleggers kunnen dus beloond worden met een potentieel cashrendement tot 2,50 euro of 1 procent per maand, bij aankoop van één unit. Dat is een extra incentive voor wie wil investeren in een jong en ambitieus technologiebedrijf zoals Choice.’

Voorbarig

Het rendement waarvan sprake bestaat echter enkel onder de hypothese dat er voldoende vraag is naar het breedbandinternet en de tv-content die het Choice-platform zal aanbieden. Pas als die er is, zal er ook voldoende interesse zijn in e-vouchers. En blijkbaar is Choice daar nogal voorbarig geweest in zijn communicatie. Tot nu toe werd geen enkele e-voucher verkocht, hoewel het bedrijf al in mei 2020 in een persbericht meldde dat het elektronisch loket daarvoor geopend was.

‘Dat klopt’, klinkt het bij Choice. ‘Je kan die elektronische kortingsbonnen vandaag wel al registreren via de website, maar de effectieve verkoop ervan is nog niet gestart. Daarvoor is het wachten op de lancering van internet in combinatie met het basistelevisiepakket, wat gepland is voor het einde van het jaar.’

Ook dat is vreemd, omdat die koppeling van de Vlaamse tv-zenders VRT, VTM/DPG Media en SBS/Telenet aan het Choice-platform eigenlijk al in mei 2020 werd aangekondigd. Ook de app, die toegang geeft tot het platform, kende toen een ‘publieke lancering’ met de melding dat die in de Google Play Store beschikbaar is. Maar blijkbaar was dat een lancering in mineur.

‘Het is correct dat de app enkel gedownload kan worden als het bedrijf daarvoor toestemming geeft en een paswoord ter beschikking stelt’, zegt Van Coppenolle. ‘Een beperkte groep van 400 tot 500 specifieke gebruikers test momenteel de app uit. Dat komt omdat we naast het debuggen en stapsgewijs loslaten van gebruikersfunctionaliteit eerst willen investeren in de verdere uitrol van het tv-platform in Vlaanderen. Daarvoor zijn de contracten met de zenders getekend. We zijn nu bezig met het technisch integreren van dat signaal in de plug-inmodule voor het platform.’

In het voorbije anderhalf jaar tikte de FSMA Choice liefst zes keer op de vingers omdat het de kandidaat-beleggers onvoldoende op de risico’s wees en omdat de campagne misleidend was. Telkens moest het technologiebedrijf daarop aanvullingen aanbrengen in de informatienota’s die het onder het publiek verspreidt. ‘Er is diverse keren overlegd en in dialoog met de FSMA zijn verduidelijkingen aangebracht’, bevestigt Van Coppenolle.

Geen zekerheid

Ook op de vooruitzichten in de communicatie van Choice valt een en ander aan te merken. Eerst meldde het bedrijf dit najaar dat de beursnotering voorzien was ‘voor eind oktober’. Nu luidt het dat het doel is ‘in de komende maanden een beursnotering op Euronext Access te starten’ en dat er geen zekerheid is ‘dat de notering zal gebeuren binnen die timing’.

Voor de ondernemer-ingenieur-filosoof - als student combineerde Van Coppenolle zijn laatste jaren burgerlijk ingenieur met een opleiding filosofie - kan het echter niet snel genoeg gaan. Na de verkoop van zijn meettechnologiebedrijf Metris voor 75 miljoen euro, een deal waar hij naar schatting 10 miljoen aan verdiende, ging hij vrijwel meteen aan de slag met Bhaalu. Intussen is hij al tien jaar aan het wachten op een nieuw zakelijk succes.

‘Bart heeft stressvolle jaren gekend’, zegt Sam Shafner, een Amerikaanse advocaat die de ex-Metris-topman al jarenlang begeleidt inzake fusies en overnames. ‘De Bhaalu-periode was voor hem niet gemakkelijk. Hij heeft diep gezeten. Hij werd door wettelijke beperkingen geblokkeerd. Maar goede entrepreneurs weten zichzelf altijd heruit te vinden.’

Ook Jos Peeters, die met Capricorn Ventures in 2013 deelnam aan een kapitaalronde van 6 miljoen euro, is nog altijd onder de indruk. ‘Bart was zijn tijd ver vooruit. En dat heeft hem ook de das omgedaan. Absoluut respect dat hij weer overeind is gekropen, want velen gaan dan aan de kant staan. Zijn ondernemerstraject liep dood. Maar zoals ik hem ken, is hij niet alleen een zuivere ondernemer en visionair, maar ook iemand met een gezonde koppigheid.’

Ook de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) stak toen geld in Bhaalu, net zoals het investeringsvehikel van fintech-investeerder Michel Akkermans en de familiale holding Diepensteyn van de biertelg Jan Toye. Het werd een financiële afgang. Geen enkele van die investeerders kwam dan ook met vers geld over de brug voor het Choice-project, al bleven ze wel aan boord met een fors verwaterd belang.

Veel sympathie

‘You win some, you lose some’, zegt Toye. ‘Ik heb geld verloren aan het Bhaalu-project. Maar ik heb nog altijd veel sympathie voor de ondernemer en filosoof erachter. Hij is iemand die nadenkt over het bestaan en de weg naar het geluk, en daarbij ook rekening houdt met het algemeen belang. Zijn stellingen in het boek ‘Goed geld’, dat hij enkele jaren geleden publiceerde, zijn nog altijd heel relevant.’

‘Een van de beste ondernemers in België’, vindt fintech-investeerder Jürgen Ingels nog altijd. ‘Iemand met een brede kijk op de zaken, niet altijd zuiver wiskundig, maar ook met een filosofische inslag. Dat is belangrijk in een digitale wereld waar de wisselwerking tussen mens en machine meer en meer een mengeling wordt van ratio en emotie.’

Van Coppenolle schat dat de diverse professionele en individuele investeerders die tot nu toe in zijn project investeerden de afgelopen jaren zo’n 38 miljoen euro op tafel hebben gelegd. Zelf hoestte hij circa 8 miljoen euro op. Een groot deel van dat geld is intussen opgebruikt. Dat hij nieuwe horizonten opzoekt met alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding, is geen verrassing. ‘Failure is no option’, zegt hij. ‘De tijd is nu rijp.’

Het verdienmodel van Choice bestaat uit het innen van licentievergoedingen op internet, tv en andere diensten die op het platform worden aangeboden. In de toekomst hoopt Van Coppenolle ook inkomsten te genereren door derden een vergoeding te vragen voor de kanalen die ze op zijn platform willen plaatsen en de transacties die daarop plaatsvinden. ‘Choice laat toe plug-ins te integreren, te vergelijken met apps voor de smartphone’, zegt hij. ‘Door plug-ins van derden te gebruiken beperkt Choice de eigen investeringen, zodat alle aandacht kan gaan naar de verdere ontwikkeling van het platform.’

Als de huidige kapitaalronde een succes wordt, wil de Choice-topman zijn platform geografisch uitbreiden. ‘Een eerste stap zal de commercialisatie in Wallonië en Nederland zijn, waarvoor telkens 500.000 euro is gebudgetteerd. Verwacht wordt dat de commercialisatie in Nederland kan starten in de loop van volgend jaar. De uitrol in Wallonië daarvoor al. Gesprekken met andere lokale en internationale zendergroepen lopen. Het pakket zal worden aangevuld met een 20-tal internationale kanalen waarmee we nog in onderhandeling zijn. Er wordt ook uitgekeken naar nichecontent, zoals sport en televisie voor bepaalde doelgroepen en gemeenschappen.’

Gebrek aan concurrentie is er niet. ‘Dat is dubbel’, zegt Van Coppenolle. ‘We beschouwen andere sociale media als complementair, omdat ze kunnen helpen om de afspeellijstjes van onze gebruikers te delen. Maar ze zijn ook belangrijke rivalen. Net zoals vrijwel de hele bigtechwereld met Google, Apple, Facebook, Microsoft en Amazon. Al die spelers hebben ambities voor tv-content, al kunnen ze ook potentiële partners of zelfs kopers zijn met interesse in een overname van Choice.’

Rivalen

Ook lokale Belgische spelers zoals Streamz zijn directe rivalen, net zoals platforms als YouTube, Hulu of Netflix die videostreaming mogelijk maken. ‘Dat klopt, maar Choice is geen streamingplatform’, benadrukt Van Coppenolle. ‘We zijn ook geen provider en evenmin tv-distributeur. We zijn een zuiver technologiebedrijf.’

De Choice-topman krijgt in het hightechwereldje het voordeel van de twijfel. ‘The jury is still out’, zegt Ingels. ‘Vanuit België een succesvol technologiebedrijf lanceren dat actief is in business-to-consumer wordt een hele uitdaging. Er zijn weinig investeringsfondsen in deze regio bereid daarin geld te pompen, omdat je algauw 50 miljoen tot 100 miljoen euro nodig hebt. Alleen al voor de marketing is de inspanning enorm, want je moet elke gebruiker individueel overtuigen van de toegevoegde waarde van je platform. Maar het is niet omdat het moeilijk is, dat het niet kan. Als je daarin slaagt, ben je klaar om de wereld te veroveren. En soms moet je ook geluk hebben. Het muntstuk moet in de goede richting vallen. Je mag die geluksfactor niet onderschatten.’