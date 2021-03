Dermatologen geven teleadvies aan huisarts

50 dermatologen draaien het komende jaar mee in een proefproject om 276 huisartsen te voorzien van digitale 'tele-expertise' als die daarom vragen.

Bemerkt de huisarts een verontrustend huidvlekje? De kans bestaat dat je dan niet langer fysiek wordt doorverwezen naar de praktijk van een dermatoloog. In een pilootproject, dat op 11 februari van start ging en maximaal een jaar zal lopen, wagen 50 dermatologen en 276 huisartsen zich aan 'tele-expertise'. De huisarts wendt zich in dat geval via de digitale weg tot de dermatoloog voor advies over de huidziekte.

De huisarts verstuurt via het ingeburgerde, elektronisch medisch dossier een formulier met de nodige medische gegevens, foto's van de huidziekte en zijn klinische vraag aan de dermatoloog. De dermatoloog buigt zich over de zaak, stelt een diagnose en stelt een behandelingsplan op. Hij kan ook vragen de patiënt alsnog fysiek door te verwijzen. Het is uiteindelijk de huisarts die de patiënt opnieuw contacteert om de zaak verder af te handelen. Alle communicatie verloopt via het bestaande federale e-healthplatform.

De dermatoloog krijgt via een derdebetalersregeling een vergoeding van 22,33 euro voor zijn werk, zonder de patiënt gezien te hebben. Het RIZIV zette daarvoor in juni al het licht op groen. Na de technische voorbereiding schoot het project op 11 februari uit de startblokken. Het proefproject van het RIZIV eindigt als 2.000 tele-expertises uitgevoerd zijn, waarna een evaluatierapport over dermatologisch advies op afstand volgt. De deelnemende dermatologen zijn tijdens de test ingedekt met een extra beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aanvulling

Dermatologisch advies op afstand is een goede 'aanvulling' op het fysieke werk, meent Johan Snauwaert, dermatoloog en ondervoorzitter van de Beroepsvereniging van Belgische Dermatologen en Venerologen. 'Dit versterkt de samenwerking tussen de huisarts en de dermatoloog en kan helpen om het werk beter te kanaliseren.' Dermatologen kampen op dit moment met lange wachttijden. 'Mensen zitten thuis, waardoor ze eraan denken eens naar de dermatoloog te gaan. De media-aandacht voor huidkanker naar aanleiding van de ziekte van Goedele Liekens verhoogt het bewustzijn.'

Je zult altijd dermatologen hebben die erop staan hun patiënten fysiek te zien. Johan Snauwaert Dermatoloog

Teledermatologie kan de wachttijden bij dermatologen verkorten. Maar een diagnose uitvoeren louter op basis van fotomateriaal is ook niet alleenzaligmakend, waarschuwt Snauwaert. 'De huid is een groot 3D-vormig orgaan, wat het fotografisch moeilijk maakt. De foto's zijn niet altijd geschikt om een diagnose te stellen. Het gebeurt ook regelmatig dat een patiënt binnenkomt voor een controle van een huidvlek, maar dat er pas iets verdacht gevonden wordt bij een controle van het hele lichaam.' Foto's doorsturen van één enkele vlek heeft dan weinig zin.