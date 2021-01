'Digitale bestandendienst WeTransfer trekt naar beurs'

Het Nederlandse WeTransfer bereidt volgens Sky News een beursgang in Amsterdam voor. Via het platform, dat een atypisch parcours volgde, delen maandelijks 60 miljoen mensen bestanden.

Er trekt alweer een opmerkelijk groeiverhaal uit de Nederlandse technologie-industrie naar de Amsterdamse koerstabellen. Dat claimt de Britse nieuwszender Sky News. Volgens Sky is het Amsterdamse WeTransfer in gesprek met enkele zakenbanken die een beursgang op het Damrak kunnen begeleiden. Over de grootte en de timing van de beursgang is nog niets geweten.

WeTransfer ontstond in 2009 als platform om grote bestanden naar elkaar te sturen. Voor veel gebruikers is het een handig hulpmiddel als ze tegen de bestandslimiet van hun klassieke mailprovider botsen. Het bedrijf claimt dat maandelijks meer dan 60 miljoen mensen uit 195 landen actief zijn op het platform. Elke maand gaan er zo'n 1,5 miljard bestanden over en weer. WeTransfer verdient geld aan schermvullende advertenties of aan mensen die betalen voor de premiumeditie.

Eerst winst, dan groei

Het parcours van WeTransfer was het voorbije decennium opmerkelijk: het werd in 2013 - amper vier jaar na de oprichting - al winstgevend. Pas in 2015 koos WeTransfer voor de acceleratie en haalde het 25 miljoen dollar aan groeikapitaal op bij het Britse investeringsfonds Highland Europe. In 2019 volgde een tweede ronde, toen het Nederlandse durfkapitaalfonds HPE Growth voor 35 miljoen euro instapte. Veel start-ups kiezen eerst voor hypergroei via extern kapitaal, en gaan pas later voor winstgevendheid. WeTransfer draaide de zaken dus om.

60 miljoen Maandelijkse gebruikers Zo'n 60 miljoen gebruikers wisselen maandelijks bestanden uit via WeTransfer.

WeTransfer onderscheidt zich nog op een tweede manier: geen van de drie medestichters zit nog operationeel aan de knoppen bij het bedrijf. Medestichter Bas Beerens was tot 2016 CEO van het bedrijf, maar gaf toen het stokje door aan de huidige CEO Gordon Willougbhy, die daarvoor topfuncties bij Amazon aan elkaar reeg. Beerens zetelt wel nog in de raad van bestuur van het bedrijf.