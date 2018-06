EU-Hof: België mag optreden tegen Facebook

Het Europese Hof van Justitie zegt dat nationale privacywaakhonden het recht hebben op te treden tegen Facebook in eigen land. Dat heeft impact op een hangende Belgische rechtzaak.

Een vonnis van het Europese Hof van Justitie in een Duitse privacyzaak kan uitlopers hebben tot in ons land. Er is in België nog altijd een rechtzaak hangende tussen Facebook en de privacycommissie.

Het hoogste Europese rechtscollege sprak zich uit over een zaak tussen de privacywaakhond van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Hollstein en een plaatselijke onderwijsinstelling. Die had een Facebook fanpagina en maakte gebruik van Facebook Insights, een tool om statistieken te verzamelen over gebruikers.

Facebook en de ‘Wirtschaftsakademie’ hadden gebruikers niet op de hoogte gebracht, meenden de autoriteiten. De beheerders van de fanpagina moesten die deactiveren. De ‘Akademie’ vond zich niet verantwoordelijk en ging in beroep.

Het Europees Hof boog zich uiteindelijk over de vraag. Zowel de beheerders van de pagina als Facebook zijn verantwoordelijk voor de verwerking van data, vindt het Europees Hof. Bovendien mag de privacywaakhond wel degelijk optreden tegen Facebook Germany, de plaatselijke tak.

Iers recht

Facebook verschuilt zich steevast achter de redenering dat de verwerking van gegevens in het Europees hoofdkantoor in Ierland gebeurt, waardoor de plaatselijke waakhonden niet bevoegd zijn. Het Europees Hof weerlegt dat dus nu.

Dat kan van belang zijn in het lopende proces tussen Facebook en de Belgische privacywaakhond over het volgen van niet-gebruikers. Die zaak zit in hoger beroep. Facebook zegt in een reactie ontgoocheld te zijn, maar ziet geen directe impact.