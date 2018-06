Europa broedt op nieuwe monsterboete voor Google

Ze verwachten dat Margrethe Vestager, de Europese concurrentietsaar, in juli een monsterboete tegen Google aankondigt. Die kan oplopen tot 11 miljard dollar (9,3 miljard euro), wat 10 procent is van de jaaromzet van Google-moeder Alphabet.

Android

Het voorwerp van onderzoek is Googles mobiele besturingssysteem Android, dat het beschikbaar stelt aan smartphonebouwers over de hele wereld. Over de jaren heen is Android uitgegroeid tot een dominante macht. Ongeveer 80 procent van de smartphones wereldwijd draait op Android. De rest is veelal aangedreven door iOS, het systeem van Apple.