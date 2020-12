Europa legt Google zware voorwaarden op voor overname Fitbit

De Europese Commissie heeft donderdag de overname van de maker van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit door Google goedgekeurd. Google moet toezeggingen doen over het gebruik van de data, maar dat kan de ongerustheid niet wegnemen.

Google kondigde eind vorig jaar aan Fitbit over te willen nemen voor 2,1 miljard dollar. De Commissie opende een diepgaand onderzoek omdat ze vreesde dat Google met de overname zijn dominante positie op de onlineadvertentiemarkt nog zou versterken. Google zou de data van Fitbit kunnen gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties.

Google heeft nu beloofd dat de data van Europese gebruikers van Fitbit niet gebruikt zullen worden voor Google Ads. De gegevens moeten ook in een aparte silo worden opgeslagen om te vermijden dat ze bij andere data belanden. Gebruikers krijgen de mogelijkheid te weigeren dat hun data door andere diensten van Google worden gebruikt.

Daarnaast moet Google erover waken dat fitnesstrackers van concurrenten met het besturingssysteem Android kunnen blijven werken. De data moeten toegankelijk zijn voor diensten van derde partijen via Fitbit Web API software, zonder kosten en mits de gebruiker toestemming geeft.

De engagementen gelden voor tien jaar. De toezegging over Google Ads kan bovendien met nog eens tien jaar verlengd worden.

Ongerustheid

De BEUC, een organisatie die de Europese consumentenorganisaties bundelt, betreurt de beslissing van de Commissie. Het blijft van mening dat het risico bestaat dat Google gebruikersgegevens, waaronder gevoelige data over de gezondheid, zal exploiteren in verscheidene markten. De Europese wetgeving bepaalt dat het verwerken van persoonlijke gezondheidsgegevens verboden is tenzij de betrokkene er expliciet toestemming voor geeft, maar de consumentenorganisaties zien toch een groot risico.