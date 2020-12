Facebook en Google zouden 'elkaar steunen bij klacht'

Als er een onderzoek was gekomen naar hun samenwerking rond onlineadvertenties, zouden Google en Facebook 'samenwerken en elkaar bijstaan', staat te lezen in een klacht tegen Google.

Vorige week trokken Texas en negen andere Amerikaanse staten juridisch ten strijde tegen de zoekgigant Google. Die zou met allerlei deals zijn machtspositie op de onlineadvertentiemarkt op illegale wijze hebben proberen te verankeren. Een van die deals was met Facebook. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal kon nu een niet-geredigeerde versie van de klacht tegen Google inkijken en achterhaalde dat beide niet alleen samenwerkten rond de onlineadvertenties.

De klacht citeert contractprovisies. De deal die Facebook en Google sloten, kon een antitrustklacht uitlokken, zouden beide bedrijven beseft hebben. In passages, die fel geredigeerd zijn, gaan beide bedrijven in op wat ze zullen doen als het effectief zover is. Daarin staat dat Google en Facebook zouden 'samenwerken en elkaar bijstaan' als het tot een onderzoek zou komen naar hun samenwerking, is te lezen in de niet-geredigeerde versie van de klacht. Beide partijen beloven elkaar 'prompt en volledig te informeren als ze over de samenwerking communiceren met de overheid'.

Met de deal, die dateert uit 2018, gaf Google Facebook een voorkeursbehandeling in het verkoopsysteem dat Google gebruikt voor onlinereclameplaatsjes, claimt de klacht. Facebook zou van Google toegang tot data gekregen hebben, waardoor adverteerders van het sociale netwerk meer advertenties konden plaatsen in het netwerk van Google. Facebook zou in ruil geen concurrerende verkoopsoftware voor online advertenties gesteund hebben.

Het project werd bij Google intern 'Jedi Blue' genoemd, een verwijzing naar de bewakers van vrede en gerechtigheid in de Galactische Republiek in het 'Star Wars'-universum. Facebook was niet het enige bedrijf waarmee Google samenwerkingen had rond online advertenties. Volgens de klagers had Google nog deals met andere advertentieplatformen om marktaandeel te behouden. Google bezit in de VS 90 procent van de markt voor software voor het verkopen van onlineadvertenties.

Reeks klachten

De rechtszaak van Texas en de negen andere Amerikaanse staten is niet de enige antikartelklacht die Google aan het been heeft. In oktober opende het Amerikaanse ministerie van Justitie een monopoliezaak tegen het bedrijf. Dat was de eerste tegen een technologiebedrijf sinds Microsoft in 1998 in het vizier liep. De Amerikaanse Justitie heeft het gemunt op een aantal exclusieve deals van Google, zoals die met Apple, om de webbrowser Google Chrome de standaard zoekmotor op de iPhone te laten zijn.

De Amerikaanse antikartelklachten vallen op, omdat de VS in het verleden altijd kritisch waren toen de Europese Commissie miljardenboetes oplegde aan Google. Europa schakelde in die strijd onlangs nog een tandje hoger, met de digitalemarktenwet. Die legt poortwachters, bedrijven met meer dan 45 miljoen gebruikers in minstens drie EU-lidstaten en een marktwaarde van 65 miljard euro, strikte regels op. Google valt daaronder.