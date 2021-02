'Facebook voor huisdieren' ambieert 100.000 gebruikers

Mopets.com, een Belgisch sociaal netwerk voor eigenaars van een huisdier, wil dit jaar doorbreken nu de lockdown een ware huisdierenhype ontketende.

Wie een account aanmaakt op mopets.com, doet dat niet alleen voor zichzelf. In één beweging registreer je ook of je een hond, kat of ander dier bezit en hoe het beestje heet en eruitziet. Zonder dat het platform al enige ruchtbaarheid kreeg, deden 12.000 eigenaars van huisdieren dat al, verklaart de 'Chief Pets Communication' van het bedrijf, Dajo Hermans. Met een kapitaalverhoging van een kwart miljoen richt het bedrijf het vizier nu op 100.000 gebruikers tegen eind dit jaar.

De komst van mopets.com lijkt slimme timing, want door de opeenvolgende corona-lockdowns is er een ware huisdierenhype ontstaan. Steeds meer mensen hebben een huisdier, én zijn bereid dat dier goed in de watten te leggen, claimt Mopets op basis van eigen marktonderzoek. 'De registratie van honden en katten samen lag in de laatste maanden van 2020 zo'n 15 à 20 procent hoger dan in dezelfde maanden van 2019', stelt Hermans. Afgeleide industrieën, zoals die van de dierenvoeding, floreren: 'De sector van huisdierenvoeding zag sinds de lockdown zijn omzet met 30 procent toenemen.'

Toch zag mopets.com al voor de lockdown - in 2019 - onder de radar het levenslicht, via een zogenaamde soft launch. Bezielster Nancy Delhalle - die carrière maakte in marketing bij onder meer de verzekeraar Ethias en het creatief bureau Serviceplan - vond dat er een gebrek was aan betrouwbare informatie voor baasjes van huisdieren. Ze kreeg snel bijval. 'Ik heb zelf ook al meegemaakt dat ik op vakantie ging en een hondenhotel zocht. Je kan dan wat googelen of rondbellen, en je leest of hoort misschien wel wat negatieve verhalen, maar het was handiger geweest als er één platform was waar ik kan polsen', stelt Hermans.

Mopets.com moet dat worden, en uitgroeien tot een magneet voor iedereen die bezig is met huisdieren: niet alleen eigenaars, maar ook mensen die zich professioneel over huisdieren ontfermen. Gebruikers van het platform zullen niet alleen onder elkaar vragen kunnen stellen, updates of foto's delen. Ze kunnen ook webinars van professionals volgen over de laatste nieuwe trends in voeding, verwennerij of hobby's voor je huisdier. 'Er gebeurt heel veel nu rond huisdieren, maar allemaal op aparte eilandjes. Wij willen al die eilandjes met elkaar verbinden', zegt Hermans.

Daar ligt meteen ook de basis voor een mogelijk businessmodel. Het bedrijf zegt gesprekken over partnerschappen te voeren met tal van organisaties of bedrijven. 'We hebben al gepraat met de asielorganisatie het Blauwe Kruis, die blij was dat ze eindelijk eens kon spreken met één geheel en niet met afzonderlijke eilandjes', geeft Hermans aan. 'Maar evengoed praten we met Kärcher, de fabrikant van hogedrukreinigers, die in hun assortiment een apparaat hebben om pootjes proper te spuiten.' Ook bij de hondenbrokkenverkoper Edgar & Cooper ligt een lijn uit.