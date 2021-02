Frederik De Swaef wordt hoofdredacteur bij Gazet van Antwerpen

De overstap van De Swaef komt er amper enkele maanden nadat hij bij DPG Media een nieuwe functie had opgenomen. Na een structuurwijziging bij News City - de koepel boven de HLN- en VTM-redacties - was De Swaef niet langer hoofdredacteur weekend voor Het Laatste Nieuws. Hij kreeg toen de verantwoordelijkheid om de servicejournalistiek in de groep uit te bouwen onder de noemer 'Gids', rond thema's als geld, mobiliteit of gezondheid.