Gamestudio’s snakken al meer dan tien jaar naar taxshelter

Het langverwachte gunstregime voor de Belgische gamingsector komt maar niet van de grond. Het is zelfs niet zeker of de taxshelter er überhaupt komt.

Door de pandemie gamen we meer dan ooit. Gamestudio’s worden zelfs opgekocht door reuzen als Microsoft.

In eigen land daarentegen snakt een honderdtal bedrijven al meer dan tien jaar naar een gunstregime waar film- en televisieproducties al 17 jaar van profiteren. Het heeft de Belgische filmindustrie de voorbije jaren een boost gegeven en wereldwijd op de kaart gezet. Drie jaar geleden werd de taxshelter uitgebreid naar de podiumsector.

Ook de gamingsector wil een duwtje in de rug om internationaal zijn mannetje te staan. Games die het wereldtoneel aankunnen, slorpen al gauw 30 à 50 miljoen euro op. De Belgische gamebedrijven, waaronder 61 studio’s, waren volgens de recentste cijfers in 2018 goed voor 93 miljoen euro omzet en 1.100 werknemers. Ons land telt 4 miljoen gamers die vorig jaar meer dan 300 miljoen euro spendeerden aan hun hobby.

4 miljoen gamers Ons land telt 4 miljoen gamers die vorig jaar meer dan 300 miljoen euro spendeerden aan hun hobby.

Groen lanceerde al in 2008 een wetsvoorstel. CD&V en de Open VLD deden in mei 2018 een nieuwe poging voor de uitbreiding van de taxshelter. Wie in de ontwikkeling van een computerspel investeert, geniet een belastingvrijstelling van 356 procent. In lopende zaken leek schot in de zaak te komen met de steun van de Open VLD, de sp.a, CD&V, Groen, Ecolo en het cdH.

Ook de N-VA leek het idee genegen, maar keerde haar kar toen bleek dat ze de komende jaren op de oppositiebanken zou zitten. ‘We hebben nog geen standpunt ingenomen’, zegt Kathleen Depoorter van N-VA. ‘Het is niet aan ons om initiatieven te nemen, we wachten af wat de regering doet.’ Depoorter zegt dat gaming bij uitstek een innovatieve sector is die in aanmerking komt voor de al bestaande belastingaftrek voor innovatieve projecten.

Buurlanden

De gamebedrijven zien de stilstand met lede ogen aan. ‘Collega’s in buurlanden als Frankrijk, Duitsland en het VK krijgen forse steun. We kunnen niet met lege handen achterblijven in België. De overheidssteun is dringender en belangrijker dan ooit’, zegt David Verbruggen van de Vlaamse gamefederatie Flega.

Gaming is een exportgerichte sector met toekomst die jobs creëert. David Verbruggen Vertegenwoordiger van de Vlaamse game-ontwikkelaars

De Duitse regering keurde vorige maand een systeem goed waarbij tot de helft van de ontwikkelingskosten worden gesubsidieerd. Het komt neer op 50 miljoen euro steun per jaar.

Verbruggen hoopt met de taxshelter de eerste jaren jaarlijks 6 miljoen euro op te halen - volgens hem naar taxshelternormen een bescheiden bedrag. ‘Het is een exportgerichte sector met toekomst die jobs creëert.’