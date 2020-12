Google test in Bergen megabatterij voor stroompannes

Google plant in zijn datacenter in Bergen een batterij als back-up bij een stroompanne. De batterij moet op termijn in de plaats komen van de klassieke nooddieselgeneratoren.

De zoekgigant Google plant een pilootproject voor zijn energietoevoer in de datacenters in het Waalse Bergen. Het heeft daar al drie hangars met rijen vol servers die ons laten zoeken, mailen en YouTube-filmpjes kijken. Nummer vier is in aanbouw, nummer vijf is gepland. Bij een stroompanne schakelen nu volgens het klassieke procedé dieselgeneratoren in actie. Of dat vaak nodig was, daar wenst de zoekgigant niet op in te gaan.

Google installeert in Bergen binnenkort een megabatterij. Die voedt zich in de eerste fase 'met verschillende soorten energie', en is in staat om twee uur lang 3 megawatt af te leveren. Het datacenter in Bergen is het eerste van Google wereldwijd dat de technologie uitrolt. Het is niet verwonderlijk dat Google voor Bergen kiest: het datacenter is het tweede meest energiezuinige van de groep, na een in Oregon (VS).

Bergen heeft dat te danken aan zijn ligging: het datacenter regelt de koeling van zijn servers door water op te pompen uit het nabijgelegen kanaal. Daardoor is geen mechanische koeling nodig. Ook dat was in 2009 een wereldwijde primeur. Google investeerde in 2018 bovendien 3 miljoen euro in meer dan 10.000 zonnepanelen.

Balanceren

De internetgigant gaat met de installatie van de batterij ook een samenwerking aan met de netwerkbeheerder Elia. 'Dieselgeneratoren doen het grootste deel van het jaar niets, terwijl batterijen multigetalenteerde teamspelers zijn', legt het bedrijf uit in een blogpost. 'Als we ze niet gebruiken, zijn ze beschikbaar om de rest van het net te stutten.'

Google verwijst naar de noodzaak om de productie en de consumptie op het elektriciteitsnet te allen tijde in balans te houden. De netwerkbeheerder Elia doet voor die taak een beroep op kleinere en grotere energieproducenten. De capaciteit van Googles batterij kan voortaan dus ingeschakeld worden als Elia die nodig heeft om het net te stabiliseren. Google krijgt daarvoor een vergoeding.