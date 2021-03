Google volgt voorbeeld Apple en verlaagt commissie ontwikkelaars

De Amerikaanse techreus Google gaat het percentage dat hij ontwikkelaars aanrekent op de verkoop van apps in de Google Play Store halveren.

Volgens Google wordt daarmee voor 99 procent van de ontwikkelaars het percentage commissie dat ze moeten betalen gehalveerd. Apple nam eerder al een soortgelijke beslissing. Het verschil is dat de maker van de iPhone het lagere percentage alleen aanrekent voor bedrijven met een omzet tot 1 miljoen dollar.

Over het percentage dat Apple en Google eisen op verkopen in hun appwinkels is veel te doen. De ontwikkelaar Epic Games stapte naar de rechter omdat de spelletjesmaker vindt dat Apple en Google een illegaal monopolie beheren en zich schuldig maken aan machtsmisbruik.