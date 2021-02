K3 maar klein radertje in Studio 100-machine

Met het vertrek van Klaasje kan Studio 100 de motor rond K3 weer aanzwengelen. Toch is de entertainmentgroep bewust niet te afhankelijk van één gezicht of figuurtje.

Studio 100 voorzag in een speciale livestream om nieuws te delen dat veel kinderharten gebroken zal hebben: Klaasje Meijer - de 'blonde van K3' - stopt er na een allerlaatste tournee mee. Het meidentrio wisselt zo voor de vierde keer in zijn drieëntwintigjarig bestaan van bezetting - al mag de vervanger dit keer ook een jongen worden. De entertainmentgroep is een specialist in personeelswissels: onlangs verliet ook Gert Verhulst het toneel als baasje van Samson, waarna zijn dochter Marie hem opvolgde.

Met het vertrek van Klaasje wisselt meidengroep K3 voor de vierde keer in zijn drieëntwintigjarig bestaan van bezetting.

De bedrijfsstructuur van Studio 100 is er sowieso op gericht niet al te afhankelijk te zijn van één enkel gezicht of figuurtje. K3 is weliswaar een cultureel icoon - Klaasje palmde moeiteloos alle populaire nieuwssites in - de meidengroep is maar één van de te exploiteren figuurtjes van een van de vier grote divisies van de groep uit Schelle.

De divisie Studio 100 Benelux vermarkt figuren zoals K3 op de Belgische en Nederlandse markt via tv-reeksen, merchandising of theatershows. Klein is ze niet. In 2019 haalde de divisie 72,9 miljoen euro omzet. Tegelijk is dat maar 38 procent van de hele omzet die de groep internationaal dat jaar boekte. Ze is ook niet de grootste tak van Studio 100. De pretparken waren met een omzet van 73,4 miljoen euro, dankzij 2,8 miljoen bezoekers, licht groter. Voorts bezit Studio 100 nog units in Duitsland, die de catalogus internationaal uitdiepen (22,6 miljoen euro), en een animatiepoot in onder meer Australië (20,4 miljoen euro).

Levenscyclus

Over de zuivere waarde van K3 houdt Studio 100 de kaken klem op elkaar. 'We hebben die ook niet, we willen daar geen interne competitie tussen creatieve teams van maken', zegt CEO Hans Bourlon. Wel zegt hij dat er in de Studio 100 Benelux-divisie een gezonde op- en neergang is van het succes van verschillende figuurtjes. 'Een product zoals K3 heeft zijn levenscyclus. Dat komt nu weer tot uiting.'

Het bestaan van die levenscyclus blijkt ook uit de cijfers. K3 kende de jongste keer een ware hype toen het vorige trio eind 2015 zich integraal liet vervangen. 2016 was een boerenjaar voor Studio 100 Benelux, omdat de afscheidstournee van de 'oude K3' samen met de 'nieuwe K3' zo'n succes was. In 2017 was er een terugval in omzet. K3 is zeker niet het enige figuurtje dat de cijfers nu en dan dopeert. Studio 100 Benelux ging er in 2019 9 procent op vooruit dankzij het succes van de musical '40-45'.

Of het nieuwe K3'tje de cijfers kan opstuwen, is koffiedik kijken. Studio 100 zweet nog altijd de pandemie uit. Voorstellingen rond de nieuwe drie zijn voorlopig niet toegelaten. Pretparken waarin je het nieuwe lid kan ontmoeten blijven voorlopig dicht. 'Voor 2020 wilden we prepandemie voor het eerst de kaap van 200 miljoen euro omzet ronden', zegt Bourlon. 'Bij 110 miljoen euro daarvan ging het om de verkoop van een ticket: voor een voorstelling dan wel een pretpark.'