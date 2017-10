Leuven zet zich op de kaart met nieuw innovatiefestival

Leuven huisvest begin mei 2018 de eerste editie van and&, een festival met internationale ambitie dat het snijvlak opzoekt van spitstechnologie, muziek en cultuur. De organisatoren haalden de inspiratie onder meer bij het bekende Texaanse festival South by Southwest (SXSW).

België is wereldwijd beroemd voor zijn muziekfestivals, heeft een bloeiende kunstscene en is een populair oord voor technologische en wetenschappelijke conferenties. Maar dat blijven grotendeels gescheiden werelden die weinig van elkaar opsteken. Het nieuwe Leuvense and&-festival hoopt dat het samenbrengen van die verschillende disciplines juist tot innovatie en een nieuwe dynamiek zal leiden.

Het idee voor het festival groeide vanuit Leuven MindGate, een samenwerkingsplatform van de stad Leuven, kennisinstellingen zoals KU Leuven en Imec, en bedrijven uit de regio. De vzw moet de Leuvense regio internationaal op de kaart helpen zetten als broedplaats van vernieuwingen in technologie, gezondheidszorg en creatieve sectoren.

‘We willen dat ecosysteem versterken door de kruisbestuiving tussen verschillende disciplines aan te moedigen’, zegt directeur Johan Merlevede van Leuven MindGate. ‘Zo is ook het idee voor dit festival gegroeid. Het moet een momentum creëren waar alles samenkomt, in een groot feest met internationale uitstraling.’

Steden van de toekomst

De intendant van het tweejaarlijkse festival is Pieter Goiris, de oprichter en voorzitter van het Leuvense communicatiebureau Boondoggle. Met de slogan ‘shaping future city life’ legt hij de klemtoon op het samenleven in de steden van de toekomst.

'Nog straffe mensen gezocht' Intendant Pieter Goiris beklemtoont dat and& niet zomaar een technologisch hoera-festival zal zijn. ‘We willen de nieuwsgierigheid aanwakkeren, en dat betekent ook dat we open staan voor kritische denkers, botsende visies en participatie van de bezoekers’, zegt hij. Die participatie begint overigens vandaag al, met een publieke oproep naar ‘straffe mensen die we een podium willen geven’, zegt Goiris. Hij mikt op een blijvende community van mensen met elke mogelijke achtergrond, die met behulp van technologie de stad van de toekomst een betere plek willen maken. Kandidaten mogen zich aanmelden via de festivalwebsite. www.andleuven.com

‘Steden winnen aan belang in onze geglobaliseerde samenleving, het is daar dat de interessante vibes leven. We willen nieuwsgierige mensen met heel verschillende achtergronden aanspreken om daarover na te denken. Dit mag geen eenmalig evenement zijn, maar wel een startpunt voor nieuwe ideeën, plannen of netwerken.’

De concrete programmatie van and&, dat zal doorgaan van 2 tot 5 mei 2018, wordt normaal gezien in november aangekondigd, maar de grote lijnen liggen al vast. Overdag zal de klemtoon liggen op conferenties en workshops, later op de dag meer op muziek en kunst.

Innovatie centraal

De rode draad is de impact die innovatie heeft op technologie, gezondheid en de creatieve scene in het stedelijke leven. Het festival verkent thema’s als artificiële intelligentie (AI), slimme en duurzame steden, voedingsinnovatie en kwalitatief ouder worden. ‘We willen linken leggen tussen die thema’s, maar ook tussen het dag- en avondprogramma.’ Een mooi voorbeeld daarvan is het project van de Belgische AI-expert Luc Steels en de Spaanse neurowetenschapper Oscar Villaroya, die samen een ‘digitale bewerking’ maakten van de opera Faust.

Het conferentiegedeelte zal zowel bekende als minder bekende namen bevatten uit binnen- en buitenland. ‘Neem iemand als (de Vlaamse techdenker) Peter Hinssen. In plaats van hem een lezing te laten geven, hebben we hem gevraagd interessante mensen uit te nodigen met wie hij op het podium in gesprek wil gaan.’

Start-ups en scale-ups

Er komt ook een ‘business forum’, waar studenten en onderzoekers nieuwe ideeën kunnen presenteren, en waar start-ups en scale-ups zich kunnen voorstellen aan investeerders. Er worden ook delegaties verwacht uit Europese ondernemerssteden zoals Berlijn, Amsterdam en Lissabon.

Voor het kunstenparcours werd Angelique Spaninks van STRP MU Art Space en STRP biënnale in Eindhoven aangetrokken. De muzikale focus van het festival zal liggen op artiesten die technologie verwerken in de creatie, uitvoering en distributie van elektronische muziek.

Het interdisciplinaire karakter van and& is vrij nieuw in de Belgische festivalscene, al zijn er gelijkaardige projecten zoals het Bozar Electronic Arts Festival en het Horst Arts & Music festival in Holsbeek. De organisatie achter het Horst Festival, Onkruid, werkt trouwens mee aan de samenstelling van and&.

SXSW

Zelf zeggen Goiris en Merlevede dat ze zich vooral inspireren op South by Southwest (SXSW), een festival in het Texaanse Austin dat al meer dan twee decennia de mix opzoekt van kunst, muziek en technologie. Ook festivals als TOA in Berlijn en Slush in Helsinki gaan die weg op.

Het Leuvense festival zal een mix bieden van betalende en gratis activiteiten. Op de slotdag (zaterdag 5 mei) wordt met een laagdrempelig programma volop gemikt op gezinnen met kinderen. Over alle festivaldagen hoopt de organisatie zowat 9.000 bezoekers te kunnen aantrekken.