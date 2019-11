Massale hackeraanvallen op Belgische handelsmissie in China

Chinese hackers hebben zware aanvallen uitgevoerd op de Belgische prinselijke zending. Dat stelde een deelnemende cyberexpert vast. ‘Het is nog erger dan ik had verwacht.’

‘Maandagmiddag kreeg ik 130 automatische aanvallen per uur op mijn laptop. Op mijn gsm werden twee apps gezet zonder dat ik het had gezien.’ Geert Baudewijns zette tijdens de Belgische handelsmissie in China een honeypotsysteem op poten. De CEO en oprichter van het Aartselaarse cybersecuritybedrijf Secutec plaatste zondag bij het begin van de zending vier laptops met verschillende graden van beveiliging in zijn hotelkamer. Daarmee kon hij alle mogelijk cyberaanvallen opvolgen.

‘Ik wist dat er aanvallen gingen komen’, zegt Baudewijns. ‘Zo’n handelsmissie met de prinses en tal van ministers werkt als een rode lap op een stier. Maar het was veel erger dan ik had verwacht.’

Baudewijns stelde in de lobby van het hotel in Peking vast dat aanvallen werden uitgevoerd op smartphones waarvan de bluetoothfunctie aanstond. Dat veel deelnemers aan de missie een VPN-verbinding installeerden, maakte amper een verschil. De hackers wisten mogelijk welk VPN-programma de Belgische organisatie had aangeraden. Bovendien kost het weinig moeite om een bestaande VPN- of internetverbinding even te laten uitvallen om op dat moment binnen te breken.

De IT-expert stelde ook vast dat het gsm-verkeer van de deelnemers werd afgeleid. ‘In Peking hadden ze rond het hotel drie mobiele zendmasten geplaatst waar alle verbindingen naartoe lopen.’ In Sjanghai nam alle gsm-trafiek vreemde vormen aan. Baudewijns toont op zijn smartphonescherm een plattegrond waarbij allerlei lichtjes branden in een andere toren verderop. ‘Dit is niet normaal’, zegt hij. ‘Ik vermoed dat onze gsm-signalen allemaal getraceerd en gekopieerd werden. We hebben niet de macht daar iets aan te doen.’

Ik haal mijn laptop helemaal leeg en zet er Windows op. Mijn gsm gebruik ik niet meer. Geert Baudewijns CEO Secutec

Baudewijns gaat ervan uit dat de hackers tijdens de korte missie met twee teams werkten. De ene ploeg controleerde alle data, de andere probeerde programma’s te installeren op pc’s en smartphones. Zo trachten de hackers inzage te krijgen in wachtwoorden. Via artificiële intelligentie kunnen ze zelfs toekomstige paswoorden raden. Later, als de gebruiker weer in België is, kunnen de hackers de controle over het toestel verwerven. Baudewijns vermoedt dat de Chinese staatsveiligheid betrokken is aangezien bepaalde IP-adressen daarop hinten.

De IT-expert wil de aanvallen die hij in China registreerde thuis analyseren en op basis daarvan een aanbevelingsrapport opstellen. Baudewijns adviseert deelnemers aan de missie om hun smartphone en laptop na thuiskomst volledig te formatteren. ‘Ik haal mijn laptop helemaal leeg en zet er Windows op. Mijn gsm gebruik ik niet meer.’

De veiligheidsexpert beklemtoont dat de politieke delegatie wel goed voorbereid was op de missie, die donderdag eindigde. Baudewijns stond vooraf in contact met het koninklijk paleis en de federale en regionale regeringen. ‘Op hoog niveau is de cyberveiligheid zeer goed aangepakt’, stelt hij.