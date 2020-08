Nederland lanceert corona-traceerapp

Nederlanders kunnen sinds zondagavond laat de officiële Nederlandse corona-traceerapp downloaden. Er lopen nu twee weken lang tests in vijf regio's.

De ontwikkeling van een corona-traceerapp, die de contacten van een besmet persoon kan waarschuwen zich zelf ook te laten testen, staat in Nederland al een stap verder dan bij ons. Sinds zondagavond laat is de Nederlandse 'Coronamelder' er al te downloaden in de App Store van Apple of via Googles Play Store.

Toch is hij nog niet voor elke Nederlander al van nut. Er gaan twee weken tests van start in vijf regio's (Drenthe, Ijselland, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost-Gelderland en Twente). De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's) van die regio's zijn erop voorzien om tests af te nemen van mensen die via de app een melding kregen dat ze mogelijk in contact kwamen met een besmet persoon. Als ze effectief besmet blijken, kunnen ze zelf ook anderen waarschuwen via de app.

Je krijgt alleen een melding als er nauw contact was. Volgens de makers van de Coronamelder moet je minstens vijftien minuten dicht in de buurt van een besmet persoon geweest zijn, voor je een melding krijgt. Voorbeelden zijn in de winkel, in de horeca, op het openbaar vervoer, op het werk of in de klas. Kortere passages, zoals iemand kruisen op de fiets, komen niet in aanmerking.

De app werkt op basis van bluetoothtechnologie. Smartphones wisselen via die weg willekeurig gegenereerde codes uit, zonder dat er persoons- of locatiegegevens opgeslagen worden. Bij een besmetting komt de lijst van codes van de betrokken persoon, zonder dat die terug te leiden is naar hem, op een centrale server terecht. Die lijst codes komt daarna terecht bij ieder met de app. Als er een 'match' is met de codes die jij verzamelde, krijg je een melding.