Nederlandse veilingsite Catawiki tankt 150 miljoen

Catawiki is een gecureerde marktplaats. Meer dan 240 experts selecteren voorwerpen en zetten die te veil op het platform, zo'n 65.000 per week. Het gaat om verzamelobjecten , zoals kunst, design, horloges, sieraden... Het bedrijf probeert zich zo te onderscheiden van andere veilingsites. 'Een object moet bijzonder en verzamelwaardig zijn', zei Catawiki-CEO Ravi Vora daarover begin 2019 aan Het Financieele Dagblad. 'Dat is ons bestaansrecht en daarin onderscheiden wij ons van Marktplaats en eBay, die vooral gebruiksvoorwerpen aanbieden.’

Groeipijnen

Na de vorige kapitaalronde kampte het bedrijf met groeipijnen. Het zette fors in op verkoop en marketing, waardoor de handel op het platform jaarlijks gemiddeld met 40 procent toenam. Maar tussen 2015 en 2018 dook het bedrijf ook steevast diep in het rood, wat het eigen vermogen deed verschrompelen. Tegelijk kwamen er voorwerpen op het platform die niet zo bijzonder waren. Midden 2018 kwam Vora, die ervaring had bij het Indiase e-commercebedrijf Flipkart en de Singaporese videostreamingdienst Hooq, aan het hoofd van het bedrijf.

Vora zette het mes in het budget voor marketing en legde producten kwaliteitseisen op. Dat vaagde de groei in 2018 volledig weg. Maar met succes: in 2019 kon het bedrijf voor het eerst in twee kwartalen winst behalen. Voor de komende jaren rekent Vora weer op een groeiritme van 25 à 30 procent, verklaarde hij aan Het Financieele Dagblad. In België verwacht het bedrijf dit jaar de handel op het platform - de 'gross merchandising value' - met 50 procent te zien groeien. Het bedrijf heeft 650 werknemers in dienst, waarvan er 30 op de Belgische markt werken.