'Over tien jaar gebeurt meerderheid van onze ritten op de snelweg op automatische piloot'

De mobiliteitsgigant Uber verkoopt zijn zelfrijdende auto's aan Aurora, een drie jaar oude start-up. Toch geeft Uber de zelfrijdende auto niet op, menen waarnemers.

Amper vijf jaar nadat Uber in Pittsburgh zijn Advanced Technologies Group uit de grond stampte, geeft het de teugels ervan al uit handen. Uber ATG, dat zelfrijdende technologie naar de massa wilde brengen, komt in handen van Aurora. Dat is een start-up met een nog kortere levensduur dan ATG, maar met de steun van notoire durfkapitaalfondsen uit Silicon Valley, zoals Sequoia Capital en Index Ventures.

Zegt de verkoop iets over de toekomst van de zelfrijdende auto? Voor Uber is de chauffeur een kostenpost, een horde op de weg naar winstgevendheid. Zelfrijdende technologie moest die ruimen. Maar Uber doet met deze deal een slimme zet, vindt de top van Ivex. Dat Leuvense bedrijf ontwikkelt software voor zelfrijdende technologie. Het gaat om 'validatiesoftware', die in 35 milliseconden nog een veiligheidscheck doet voor als een zelfrijdende auto een route heeft uitgestippeld. Het werkt daarvoor samen met Renault.

Hype

Uber komt mee aan het stuur te zitten bij een van de leiders in de technologie van zelfrijdende auto's. Mario Torres CEO IVEX

'Uber zet hier een stap vooruit', oordeelt Quentin De Clerck, de operationeel directeur van Ivex. Hij wijst naar het belang van 40 procent dat Uber en zijn investeerders en werknemers nemen in Aurora. 'Je krijgt hier een krachtenbundeling van de fantastische technologie van Aurora en van de grote geoliede organisatie die al een enorme vloot op de baan heeft', vult CEO Mario Torres aan. 'Uber komt mee aan het stuur te zitten bij een van de leiders in de technologie.'

Die leider in de technologie is, door een bijkomende kapitaalinjectie van Uber van 400 miljoen dollar, 10 miljard dollar waard. Is dat hype of gerechtvaardigd? Wanneer zal de zelfrijdende auto een feit zijn? Experts in artificiële intelligentie (AI) nuanceren dat het geen deus ex machina is. 'Er zijn claims dat het snel kan gaan, van Tesla bijvoorbeeld, maar die houden het onderzoek dicht tegen de borst', stelt Leander Schietgat, AI-onderzoeker aan de VUB.

Het antwoord op de vraag 'wanneer' hangt af van de toepassing. De autonome auto is - in tegenstelling tot wat de populaire cultuur vaak voorschotelt - geen zaak van 'alles' of 'niets'. 'Er zijn gradaties. Er zijn al voorbeelden van zelfrijdende shuttles in een gecontroleerde omgeving', zegt Schietgat. 'Maar op de openbare weg ligt het anders. Daar zijn onzekere factoren. Mensen aanvaarden daar dat mensen fouten maken. Maar ze aanvaarden niet dat machines fouten maken.'

Landweg

En die machines maken nog fouten, ondanks de vele kilometers die testauto's van bedrijven zoals Waymo (Google) al reden om de AI-modellen te trainen. 'Ik geef een voorbeeld. Stel dat een autonoom rijdende auto op de snelweg rijdt. Naast die snelweg is er een landweg met daarop een verkeersbord dat zegt dat je maar 30 kilometer per uur mag rijden', stelt Schietgat. 'Een mens weet dat dat bord niet op hem van toepassing is. Een machine heeft dat nog niet beet.'

Opmerkelijk: Aurora focust in de eerste plaats op het automatiseren van SUV's en trucks die lange afstanden afleggen, een activiteit die ver van Uber af lijkt te liggen. Uber erkent dat die voorrang krijgen en lichtere voertuigen pas later aan bod komen. 'De meerderheid van onze ritten op de snelweg zal over tien jaar op autopiloot zijn', beaamt Torres. 'Maar ook in grote steden, waar men er voor openstaat en de wetgeving er is, kan het er snel zijn.'