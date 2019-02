PREVIEW - Knabbelt Amazon aan Google?

Maandagavond nabeurs komt Google-moeder Alphabet als laatste van het FAANG-kwintet met resultaten. Het is uitkijken of het advertentiesucces van Amazon weegt op Google.

Een steeds belangrijker onderdeel in de Amazon-rekening is het lijntje 'Other'. Daarin zitten vooral de inkomsten van de verkoop van advertentieruimte op de Amazon-platformen. In het vierde kwartaal klokt de 'Other'-categorie af op 3,39 miljard dollar omzet, een verdubbeling tegenover het jaar voordien.