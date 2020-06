Parlement speelt soloslim over digitale taks...

Met een wisselmeerderheid in het parlement kan er nog voor het einde van het jaar een taks van 3 procent op de omzet van de grote technologiebedrijven zijn.

Hoe kunnen we wereldwijde technologieplatformen, die in elk land geld verdienen aan plaatselijke gebruikers en daar amper belast worden, lokaal laten bijdragen? Die discussie woedt al even in internationale instellingen zoals de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Voorlopig zonder concreet resultaat.

Bij gebrek aan een internationale marsrichting nemen de Belgische federale parlementsleden zelf het heft in handen. Een blok van de linkse partijen - Groen-Ecolo, de PS, de sp.a, PVDA-PTB -met de christendemocraten - CD&V en cdH - en DéFI slaat vandaag de weg in naar de invoering van een belasting van 3 procent op de in België geboekte omzet van technologiereuzen.

Het is een voorstel van cdH-politica Vanessa Matz, die het in juli vorig jaar al indiende, dat plots de wind in de zeilen krijgt. Bij gebrek aan een regering met volheid van bevoegdheden zijn de Kamerleden vrij zelf initiatief te nemen en meerderheden te vormen. Ook doemt de vraag op wie de relanceplannen betaalt. De nog weinig belastte technologiereuzen komen dan in het vizier.

Details

De parlementsleden die het voorstel steunen zijn zich bewust dat een lange weg wacht om de details uit te klaren. Maar wachten op de EU of de OESO is geen optie, klinkt het. 'Dit is een startpunt en moet passen in een bredere hervorming van de fiscale bijdragen van multinationals', zegt Dieter Van Besien (Groen). 'De OESO is ermee bezig, maar dat kan nog lang aanslepen.'

We zullen digitale bedrijven die hier actief zijn moeten verplichten de omzet die ze hier draaien te melden. Steven Mathei CD&V

Een eerste discussiepunt zijn de referentiebedragen wanneer een bedrijf als groot internationaal technologieplatform aanzien wordt. De kaap ligt op een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro, waarvan meer dan 5 miljoen in België. Dat laatste bedrag is al naar beneden bijgesteld, de kleine Belgische markt beter reflecterend tegenover een vorig voorstel.

Vooral CD&V laat zich horen over dat punt. De partij stelde haar standpunt bij in vergelijking met eerdere pogingen een GAFA-taks (Google, Amazon, Facebook, Apple) in het leven te roepen, toen ze zich onthield. Dat is mogelijk onder impuls van nieuwbakken voorzitter Joachim Coens, die in een interview met De Tijd in mei pleitte de techgiganten te belasten op hun omzet.

Belastbaar inkomen

Een ander uit te klaren punt is hoe de fiscus zicht krijgt op het belastbaar inkomen van de geviseerde technologiebedrijven in België. 'We zullen digitale bedrijven die hier actief zijn moeten verplichten de omzet die ze hier draaien te melden. Maar dat is moeilijker dan bij een bedrijf dat hier fysiek aanwezig is', zegt Steven Mathei van CD&V.

Toch geeft het wetsvoorstel daar een aanzet. Drie digitale diensten lopen in het vizier: het aanbieden van online reclame, het verwerken van gebruikersdata of het uitbaten van een platform waar gebruikers met elkaar contact hebben.