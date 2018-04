Politici tegen Zuckerberg: 'Waarom zouden we je vertrouwen?'

Op de tweede dag van de hoorzittingen in het Amerikaanse Congres pakken de parlementsleden Facebook-CEO Mark Zuckerberg gevoelig steviger aan over de lakse behandeling van persoonsgegevens.

Na een eerste sessie voor de Amerikaanse Senaat gisteren , moet Facebook-baas Mark Zuckerberg vandaag alweer aan de bak over het schandaal rond datamisbruik bij het Britse bigdatabedrijf Cambridge Analytica , dit keer in een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Vertrouwensprobleem

De vraag is nu of de nieuw opgedoken praktijken die schikking schenden. Het gaat dan vooral over de politieke exploitatie van de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica zonder medeweten van die gebruikers. Maar zelfs als dat niet in strijd is met de schikking, is er een vertrouwensprobleem, kaartte Doyle aan.