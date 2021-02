Proximus hoopt scholen in te palmen met all-informule

Telecomoperator Proximus zet de motor aan om het marktleiderschap in het onderwijs te heroveren. Het gokt daarvoor op een pakketbenadering.

Herovert Proximus het marktleiderschap in het onderwijs op Telenet? De telecomoperator heeft alleszins die ambitie, met een investering van 10 miljoen euro om tegen eind 2023 de Belgische middelbare scholen aan te sluiten op het glasvezelnet. Maar Proximus hoopt, samen met zijn partner, de laptop- en softwareleverancier Signpost, vooral het verschil te maken door een all-informule.

De digitalisering van de klas is een complexe zaak geworden. De gemiddelde ICT-coördinator ziet het bos door de bomen soms niet meer. 'Een school ziet zich geconfronteerd met heel veel digitale bouwstenen', stelt Jan Manssens, directeur bedrijfsontwikkeling van Proximus. 'Er moet toegang zijn tot een netwerk, de laptops moeten de juiste software hebben, er is het digitaal lesmateriaal en idealiter is er altijd iemand bereikbaar in het geval van problemen.'

Het bedrijf dat al die problemen in één beweging oplost, wint de race, daarvan zijn Proximus en Signpost overtuigd. De twee bedrijven verbinden om die reden hun lot aan elkaar in een strategisch partnerschap. Proximus staat in voor de aansluiting op het glasvezelnet en biedt telecomkortingen aan leraren. Signpost tekent voor het onderhoud en de beveiliging, en kan dankzij het snellere internet gemakkelijker laptops met bijbehorende software en lesmateriaal uitrollen.

Forfaitair

Ook in de dienstverlening willen de bedrijven het de scholen zo gemakkelijk mogelijk maken. Scholen die effectief supersnel internet via glasvezel willen afnemen nadat ze zijn aangesloten, betalen eenmalig een forfaitair bedrag van 5.000 euro voor de laatste kabel en draadloze wifipunten in de klassen. Daarna volgt een maandelijkse abonnementssom, ofwel voor alleen internet, ofwel in de Digipack-bundel met laptops, software en lesmateriaal erbij.

Het is niet alleen gemakkelijk, het kan ook goedkoop, betogen beide bedrijven. Ze stellen het aanbod voor als een vorm van publiek-private samenwerking. Proximus investeert als privaat (overheids)bedrijf 10 miljoen euro om de scholen voorrang te geven in zijn al lopende glasvezelplannen. 'Scholen kunnen van hun kant gebruikmaken van het geld dat de Vlaamse overheid vrijmaakte voor de digitalisering van het onderwijs in het kader van de Digisprong', zegt Manssens.

Honkvast

Alles in één bundel, gemakkelijk en goedkoop. Maar Proximus en Signpost botsen met die drie argumenten misschien wel op een zwaar tegenargument: de honkvastheid van scholen. Rivaal Telenet biedt dankzij een raamcontract met de Vlaamse overheid basis- en middelbare scholen al enkele jaren de optie aan om breedbandinternet af te nemen, zonder dat openbaar te moeten aanbesteden. Ook zij beloven het beheer en de beveiliging van het netwerk.