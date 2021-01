Rariteit in Silicon Valley: 226 Googlers richten vakbond op

Enkele honderden Amerikaanse Google-werknemers verenigen zich in een vakbond, een nieuwe indicatie voor de oplopende spanningen tussen de werknemers en het management.

De Alphabet Workers Union trad maandag voor het voetlicht. Die vakbond is bedoeld voor alle werknemers van bedrijven van Google-moeder Alphabet (naast Google onder meer de zelfrijdende auto's van Waymo en het biotechbedrijf Verily) en telt al zeker 226 leden in de Verenigde Staten. Zij hebben een vakbondskaart van de Communication Workers of America, die zich in de VS richt op iedereen die actief is in telecom en media.

De oprichting van de 'Google-vakbond' is maar een kleine eerste stap. Wereldwijd telt Alphabet 120.000 voltijdse werknemers en nog eens bijna evenveel halftijdse werknemers en onderaannemers. De vakbond is dus geen klassieke vakbond, die met het bedrijf loononderhandelingen kan voeren, maar een 'minderheidsvakbond'. Maar de komst van een vakbond bij een techbedrijf is wel bijna een unicum in Silicon Valley. Bij de techbedrijven met goedbetaalde en rotverwende softwareprogrammeurs was het vormen van vakbonden lang niet echt aan de orde.

Seksueel misbruik

In een open brief in The New York Times geeft de leiding van de vakbond aan het niet meer eens te zijn met de manier waarop het bedrijf geleid wordt. Onder de titel 'We Built Google. This Is Not The Company We Want To Work For' kaarten voorzitter Parul Koul en Chewy Shaw allerlei misstanden aan, zoals het toedekken van seksueel misbruik door hooggeplaatste managers. De vorming van de vakbond volgt op eerder protest daartegen. Midden 2018 verlieten 20.000 Googlers al eens even hun kantoren uit verzet tegen de aanpak van die wantoestanden.

Nu bepalen alleen rijke managers wat het bedrijf maakt en hoe het de werknemers behandelt. Dit is niet het bedrijf waarvoor we willen werken. Parul Koul en Chewy Shaw Mede-oprichters Google-vakbond

'Iedereen bij Alphabet - van buschauffeurs tot softwareontwikkelaars, van verkopers tot schoonmakers - speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van de technologie', stellen beiden. 'Maar nu bepalen alleen rijke managers wat het bedrijf maakt en hoe het de werknemers behandelt. Dit is niet het bedrijf waarvoor we willen werken. We geven om wat we bouwen en waarvoor het gebruikt wordt. We zijn verantwoordelijk voor de technologie die we de wereld in brengen en we erkennen dat die gevolgen heeft ver buiten deze muren.'