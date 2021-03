Risolto kijkt naar het weer om facturen te innen

Als de pandemie en de steunmaatregelen achter ons liggen, dreigen heel wat bedrijven geconfronteerd te worden met wanbetalingen. Een Gents bedrijf werkt met data en artificiële intelligentie om faillissementen te voorkomen.

Facturen innen is ook in niet-coronatijden geen makkelijke klus. 'Het is zoeken naar een evenwicht tussen klantvriendelijkheid en voldoende druk zetten om op tijd te worden betaald', zegt Joannes Verbeke. Hij is medestichter en CEO van het Gentse Risolto. Dat werd in 2019 opgericht en biedt een platform aan waarbij het proces van het factureren tot het innen wordt overgenomen. Risolto telt een tiental werknemers, van wie een meerderheid een technologisch profiel heeft.

Bij het factureren en betalen worden heel wat data gegenereerd. Wanneer opent iemand een mail, wanneer en hoe betaalt die persoon? Wat voor communicatie komt er eventueel op gang? Dat wordt bij Risolto gecombineerd met publiek beschikbare informatie over bedrijven en particulieren. Voor die laatste worden geaggregeerde data gebruikt. 'We proberen de klanten onder te brengen in microsegmenten die gelijkaardig gedrag vertonen in communicatie en betalingen. Dat combineren we met acties via verschillende kanalen', zegt Verbeke.

We proberen te achterhalen welk type klant betaalt bij beter of bij slechter weer, en of we die dan het best bereiken per sms of per e-mail. Joannes Verbeke CEO Risolto

Terrasjesweer

‘We gebruiken ook de weersinformatie. We proberen te achterhalen welk type klant betaalt bij beter of bij slechter weer, en of we die dan het best bereiken per sms of per e-mail.’ Sommige types klanten zullen bij terrasjesweer positief reageren op een sms. Een toeleverancier evenwel kan bij zo'n weer beter geen tekstbericht sturen naar een horeca-uitbater.

De datagedreven aanpak werpt vruchten af. 'Als we heel gericht tekstberichten sturen, zien we dat we met een vierde van het volume sms'en twee keer zoveel betalingen krijgen.'

De data-analyse leert ook dat het veel effectiever is op bepaalde dagen in de voormiddag een e-mail te sturen eerder dan alle betalingsherinneringen op vaste tijdstippen uit te sturen. Die analyse gebeurt op combinaties van types klanten, factuur en bedrijf.

Risolto werkt met e-mail, sms en telefoon, maar wil vaker ook gebruikmaken van berichtenapps en sociale media. Dat kan van belang zijn om de contacten met de klant te personaliseren.

De betalingsdata laten toe afwijkende patronen te zien die kunnen wijzen op een nakend faillissement. Joannes Verbeke CEO Risolto

Faillissementen

De betalingsdata zijn maatschappelijk belangrijk, zegt Verbeke. Ze laten toe afwijkende patronen te zien die kunnen wijzen op een nakend faillissement. Het is dan zaak zo vroeg mogelijk op te treden. Ook kan met data beter worden ingeschat of het zin heeft naar het gerecht te stappen voor een wanbetaler.

Europa

Risolto wil een Europese speler worden die het betaalgedrag en de bijbehorende communicatie traceert van bedrijven en particulieren. Vanaf 2022 wil het Gentse bedrijf actief zijn in een ander land. Of dat gebeurt via een herverkoper, een partner of een eigen vestiging is nog niet beslist.

In realtime bedrijven en particulieren een kredietscore geven is een andere ambitie van het bedrijf. 'Daarbij is het van belang dat een particulier die data zelf controleert en beslist of hij ze gebruikt. Een goede score kan bijvoorbeeld helpen betere voorwaarden te krijgen bij het afsluiten van een hypothecair krediet', zegt Verbeke.