Roularta sluit kantoor in Zellik, 80 werknemers verhuizen

De Roeselaarse magazinemaker Roularta sluit een van zijn twee locaties in en rond Brussel. 80 werknemers moeten verhuizen.

De West-Vlaamse mediagroep Roularta hergroepeert een deel van zijn activiteiten. Tot nog toe had het bedrijf twee locaties in en rond Brussel: het Brussels Media Center in Evere, waar de redacties van weekbladen zoals Knack actief zijn, en een gebouw in het Researchpark in het Vlaams-Brabantse Zellik (Asse), waar de reclameregie gehuisvest is. Roularta maakte in een interne mail aan het personeel bekend die laatste locatie te sluiten, vernam De Tijd.

In een reactie bevestigt topman Xavier Bouckaert het nieuws. 'Het idee om te opereren vanuit één Brusselse locatie lag vijf jaar geleden al eens op tafel, maar we deden het toen niet door de mobiliteitssituatie', aldus Bouckaert. 'Tal van werknemers in Zellik komen bijvoorbeeld uit Gent.' Hun pendeltraject zou worden verlengd met een flink stuk van de Brusselse ring.

Besparing

De mediagroep gaat nu toch door met de plannen. 'We merkten sowieso dat de samenwerking tussen de reclameregie, de marketing en de redacties niet optimaal verliep', aldus Bouckaert. Een bezettingsstudie uit 2018 leerde ook dat gemiddeld 60 procent van de plaatsen in Evere niet werd gebruikt. Een deel daarvan was voor de Sanoma-vrouwenbladen die Roularta in 2018 overnam, maar het bedrijf zag dus nog marge.

Een tachtigtal werknemers die nu in Zellik werken, zullen verhuizen. De meerderheid daarvan trekt naar Evere, een kleiner deel komt terecht in een regionaal kantoor in Sint-Denijs-Westrem. De hele operatie is uiteraard ook een besparingsoperatie, erkent Bouckaert. 'We zullen hier zeker onze overheadkosten mee drukken. Maar liever dat dan te besparen op personeelskosten.'