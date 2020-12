Salesforce koopt zakelijke chatapp Slack voor 28 miljard

Zoals al langer in de lucht hing, koopt het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce de zakelijke chatapp Slack. Het telt er bijna 28 miljard dollar voor neer.

Het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce van miljardair Marc Benioff, dat zich specialiseert in klantenbeheer, maakte nabeurs bij zijn derde kwartaalresultaten meteen ook een megadeal bekend: het neemt zoals verwacht de zakelijke chatapp Slack, opgericht in 2013 door oud-Flickr-stichter Stewart Butterfield, over. Het doet dat voor 27,7 miljard dollar. Het aandeel van Slack had de voorbije dagen al flink terrein gewonnen op basis van de geruchten.

Met de deal krijgt Slack als zakelijke chatsoftware meer slagkracht in zijn strijd tegen Microsoft Teams.

Met de deal krijgt Slack als zakelijke chatsoftware meer slagkracht in zijn strijd tegen Microsoft Teams. Slack was het origineel als het ging om zakelijk chatten, maar kreeg de voorbije jaren met Teams een waardige tegenstander. Microsoft integreert Teams in zijn Office-softwarepakket, dat al een stevige poot aan de grond heeft in kantoren. Het was de reden waarom het aandeel van Slack dit jaar, na een megabeursgang die het bedrijf midden vorig jaar waardeerde op 19 miljard dollar, niet echt meer brokken maakte.

Voor Salesforce is het de grootste overname ooit. Benioff stampte zijn bedrijf uit de grond met de focus op 'customer relations management' (klantenbeheer) - zoals de beursticker 'CRM' op Wall Street verraadt - maar breidt zijn bedrijf langzamerhand uit richting een 'onestopshop' met allerlei diensten voor bedrijven. Een andere spraakmakende deal was die van Tableau, een platform voor data-analyse, in juni vorig jaar. Benioff telde toen 15,7 miljard dollar neer om bedrijven te helpen hun gegevens beter te visualiseren. In 2018 had hij 6,5 miljard dollar veil voor de dataloodgieter Mulesoft.

Microsoft

Salesforce komt met de overname van Slack steeds prominenter tegenover Microsoft, die andere softwaremoloch die zich richt op de zakelijke markt, te staan. Beide voerden in 2016 ook strijd om de overname van LinkedIn, het zakelijke sociale netwerk dat uiteindelijk voor 26,2 miljard dollar verhuisde naar Microsoft.

De 'chat wars' zijn zo na de prelude echt losgebarsten. Slack ontstond als berichtenkanaal in een online game die Stewart Butterfield met zijn bedrijf Tiny Speck in 2009 uitbouwde. De game flopte, maar het berichtenkanaal bleek veel meer potentieel te hebben. Tiny Speck werd Slack Technologies Inc.