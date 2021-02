Smartschool: 'Drievoudige trafiek konden we niet voorspellen'

Smartschool zette de afkoelingsweek van het secundair onderwijs in met een valse start.

Het digitale platform Smartschool had voor de 'afkoelingsweek' in het secundair onderwijs 250.000 euro geïnvesteerd. Dat bleek onvoldoende.

De ruim duizend secundaire scholen in Vlaanderen schakelen deze week over op voltijds afstandsonderwijs. In die 'afkoelingsperiode' voor de krokusvakantie wordt nog meer dan anders gebruikgemaakt van het digitale platform Smartschool.

De extra trafiek leidde maandagochtend tot inlogproblemen, een herhaling van hetzelfde scenario tijdens de eerste lockdown in april.

Hoe is dat toch mogelijk, klagen leerlingen en leerkrachten op Twitter. Smartschool reageert dat het deze trafiek niet had voorzien. 'We gingen uit van een verdubbeling tegenover de eerste lockdown, maar het is uiteindelijk een verdrievoudiging geworden', luidt het.

1,2 miljoen aanmeldingen

Smartschool registreerde maandagochtend een piek van meer dan 1,2 miljoen aanmeldingen op minder dan een uur. 'Dat niveau hadden we niet voorzien.' Smartschool had voor de afkoelingsweek 250.000 euro extra geïnvesteerd in capaciteit, boven op 'de honderdduizenden euro's' van de voorbije jaren.

Volgens het platform zijn er geen problemen met het live lesgeven, wel met de 'gewone' activiteiten, zoals administratie, punten online zetten en oudercontacten. 'Het is een leerplatform waarop enorm veel down- en uploads gebeuren van onder meer taken en presentaties.'

Smartschool stelt dat zijn platform momenteel weer werkt. Een aantal scholen kunnen op piekuren wel vertragingen ervaren, luidt het.