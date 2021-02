‘Sociaal netwerk Clubhouse kan gevestigde waarde worden'

De Amerikaanse app Clubhouse is stilaan een hype. Hoe werkt het sociaal netwerk met livepodcasts en gaat het echt doorbreken? ‘Het is lang geleden dat ik dacht: ‘Dit wordt wat’. Ik heb dat nu wel’, zegt mediaprofessor Michaël Opgenhaffen.

Voorlopig komt Clubhouse elitair over. Je kan alleen op uitnodiging lid worden van het platform, dat in maart vorig jaar van start ging. Het is ook alleen beschikbaar op iOS, het besturingssysteem van Apple. Eenmaal binnen blijkt de dienst opvallend divers met een groot aandeel vrouwen en zwarten. Er zijn ‘rooms’ waar tal van onderwerpen worden besproken, maar met een groot aanbod over business, marketing, sociale media en start-ups. De gesprekken gebeuren uitsluitend in audio. De gebruikers loven de ‘authenticiteit’ van de dienst. ‘Er zijn hier echte mensen’, zei een deelnemer. De waardering van de dienst beloopt al 1 miljard dollar en naar verluidt broedt Facebook op een kloon.

De bekende durfkapitalist Andreessen Horowitz steunt de oprichters Paul Davison en Rohan Seth niet alleen financieel, maar ook met de organisatie van evenementen. Voorlopige hoogtepunten zijn optredens van de flamboyante ondernemer Elon Musk en Facebook-topman Mark Zuckerberg. Maar iedereen kan een room starten, en de onderwerpen variëren van durfkapitaal tot de situatie van holebi’s in Japan. Er is zelfs een room die moet helpen in te slapen, waar de panelleden fluisteren.

Professor nieuwe media en journalistiek Michaël Opgenhaffen (KU Leuven Antwerpen) verkende de nieuwe dienst.

Hoe vergelijkt u Clubhouse met klassieke podcasts?

Michaël Opgenhaffen: ‘Podcasts bleven tot nu vooral beperkt tot passief luisteren. Clubhouse is opgebouwd als een sociaal medium met podcasts als inhoud. Het gaat over talkshows, gesprekken, conferenties. Het is veel socialer en interactiever.’

Het grote aanbod aan rooms is gratis. Hoe kan Clubhouse geld verdienen?

Opgenhaffen: ‘Uiteindelijk moet er een verdienmodel komen. Wellicht worden er de komende maanden of jaren flink wat advertenties in geïnjecteerd. Als je lid van een groep over sport bent en je luistert regelmatig naar sportpodcasts, ga je de komende tijd waarschijnlijk reclame zien die daarmee te maken heeft.’

1 miljard dollar Bij een investeringsronde van 100 miljoen dollar, waar de durfkapitalist Andreessen Horowitz aan deelnam, liep de waardering van Clubhouse op tot 1 miljard dollar.

‘Maar er zijn nog opties, zoals microbetalingen of abonnementen. Mogelijk organiseren grote bedrijven talkshows met bekende mensen en met beperkte plaatsen, waarvoor je tickets moet kopen. Vergelijk het met fysieke conferenties of debatten waarvoor je moet betalen. Waarom zou je online niet betalen om met 20 top-CEO’s een voormiddag te debatteren?’

Intussen betalen de gebruikers met hun data? De dienst verwijst niet naar de Europese databeschermingsregels (GDPR).

Opgenhaffen: ‘Het klopt dat dingen ontbreken of misschien bewust vaag worden gehouden. Er wordt alleen naar de Amerikaanse wetgeving verwezen. Ik vermoed dat Clubhouse aanpassingen zal doen als het in Europa populairder wordt en als het klachten krijgt, ook van overheden. Nieuwe leden krijgen invites om vrienden uit te nodigen, maar als ze dat doen, geven ze het adresboekje op hun smartphone vrij. Zonder dat die contacten toestemming hebben gegeven. Dat zoiets kan, is schrikken.’

‘Clubhouse weet veel over ons. Het kent ons geverifieerd telefoonnummer, onze interesses, adresboekje. Facebook had ooit veel geld over voor WhatsApp, net omdat het veel telefoonnummers had. Ik weet niet hoe Clubhouse gaat omspringen met al die data.’

Een goed punt is de diversiteit op Clubhouse.

Opgenhaffen: ‘Dat klopt, er nemen veel zwarten en vrouwen deel. In welke mate er een goede sociaal-economische mix is, weet ik niet. In de groepen die ik bezocht, zaten CEO’s, socialemediagoeroes en journalisten, verbaal sterke hoogopgeleiden. Ik kwam op het eerste gezicht weinig gewone mensen tegen, laat staan kansarmen.’

Het is wel de bedoeling dat iedereen toegang krijgt, ook op Android. Gaat dat de moderatie bemoeilijken?

Opgenhaffen: ‘Naar verluidt is het in bepaalde sessies al ontspoord met haatspraak. Daar moet de app waakzaam voor zijn. Dat is een ethische kwestie, maar het is ook van belang voor de gebruikerservaring. Als je na twee minuten uitgescholden wordt in een sessie, is dat niet aantrekkelijk. Audio is nog moeilijker te screenen dan tekst. De app zal worden geconfronteerd met mensen die gaten in het systeem misbruiken om hun boodschap te verkondigen.’

Gaat Clubhouse doorbreken?

Opgenhaffen: ‘Het is lang geleden dat ik dacht: ‘Dit wordt wat’. Ik heb dat wel bij Clubhouse. Sinds zo’n vijf jaar kwam er niet veel bij in social media. Je had TikTok, wat een verlengde is van Musical.ly, maar voor de rest gebeurde er niet veel. Snapchat is ook al bijna tien jaar oud. Het leek alsof de markt van de sociale media verzadigd was.’

De moeilijkste fase begint wanneer Clubhouse wordt opengezet voor iedereen. Michaël Opgenhaffen Professor nieuwe media en journalistiek

‘Clubhouse lijkt te voldoen aan belangrijke voorwaarden om een gevestigde waarde te worden. Het vult een gat op en heeft een mix van bekende en gewone mensen.’

‘De app ziet er ook goed uit en is gebruiksvriendelijk. Ik merkte nog geen technisch probleem. De moeilijkste fase gaat beginnen als het platform wordt opengezet voor iedereen. Clubhouse zal meer moeten investeren in servers en moderatie, en zal moeten beslissen over verdienmodellen en daar dan wellicht kritiek op krijgen.’

Wordt Clubhouse een succes in Vlaanderen?

Opgenhaffen: ‘De debatten zijn nu bijna allemaal in het Engels. Om het hier te laten doorbreken moeten er meer Nederlandstaligen bijkomen. Ik heb er nog niet veel bekende Vlamingen gezien. Het is wachten op nieuwsmedia, politici en organisaties. Dat kan voor de gemiddelde Vlaming belangrijk zijn om de app ook te gebruiken. Gebeurt dat niet, dan blijft ze beperkt tot een incrowd van early adopters. Maar misschien is het net goed dat ze selectief blijft zolang het verdienmodel winstgevend is.’