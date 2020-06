Techdarling Zoom boomt, maar roept ook vragen op

De beursgenoteerde videobeldienst Zoom zet door de coronacrisis een spectaculaire groei neer. Maar is die duurzaam als het gewone kantoorleven herneemt? En laten rivalen Microsoft en Facebook zich zomaar de kaas van het brood eten?

Een bedrijf weet dat het op een goudmijn zit als zijn naam een werkwoord wordt. Het beste - en lucratiefste - voorbeeld is googelen. Tijdens de wereldwijde lockdowns is ook zoomen ingeburgerd geraakt, sinds jong en oud en masse videobelt.

Zoom, oorspronkelijk gericht op bedrijven en universiteiten, is de voorbije maanden massaal omarmd door het grote publiek en influencers als Boris Johnson en Oprah Winfrey. Dankzij het gebruiksgemak, de kwaliteit van beeld en geluid en mogelijkheden als het opnemen van het gesprek. Het netwerkeffect - bellen doe je minstens met twee - leidde in april tot een dagrecord van 300 miljoen gebruikers - tegenover 10 miljoen in december.

Dat cijfer doet vermoeden dat vooral de gratis Zoom-versie (40 minuten en hoogstens 100 deelnemers) garen spint bij de pandemie. Maar het kwartaalrapport spreekt dat tegen. In de drie maanden tot eind april schoot de omzet van het Silicon Valley-bedrijf 169 procent omhoog tot 328 miljoen dollar, ruim boven de eigen én marktverwachtingen. Het aantal bedrijfsklanten met meer dan 10 medewerkers ging maal drie. Veel proevers willen dus ook voor de videobeldienst betalen.

Toch gaan ook de gratis gebruikers niet onopgemerkt voorbij. Zooms kostenplaatje om de dienst in de lucht te houden - letterlijk, het gaat om een cloudplatform - verviervoudigde. De hogere uitgaven aan datacenters en cloudaanbieders als Amazon drukten de brutomarge van gemiddeld 80 procent tot een diepterecord van 68 procent. Door de andere kosten (personeel, marketing, R&D) te halveren eindigde CEO Eric Yuan het kwartaal met ruim 23 miljoen dollar bedrijfswinst.

Maar dat kan de Chinees-Amerikaanse miljardair - sinds de beursgang van zijn bedrijf vorig jaar - de komende kwartalen niet volhouden, want de techreuzen Microsoft, Google en Facebook hijgen in zijn nek met de uitbreiding van hun videobeldiensten met Zoom-functionaliteiten.

Kanttekening

Yuan, inmiddels 23 jaar in de VS, kreeg de technologie onder de knie bij Webex, een videoconferentiestart-up die in 2007 in handen viel van de netwerkreus Cisco. Toen hij er vertrok om Zoom op te richten nam hij dertig collega’s mee.

Het succesverhaal komt echter met een stevige kanttekening. Zoom haalde de voorbije maanden meermaals het nieuws met privacy- en beveiligingslekken. Yuan reageerde snel met een mea culpa en het inzetten van alle developers op security.

Toch verboden tal van bedrijven, zoals NASA en Google, en overheden hun medewerkers om de app nog te gebruiken. In ons land is dat het geval bij BNP Paribas Fortis. De Vlaamse ambtenaren worden Microsoft Teams aangeraden.

De vraag is dus hoe duurzaam de recordcijfers van de techdarling uit San Jose zijn. Beleggers menen van wel en stuurden het aandeel woensdag ruim 6 procent hoger tot een nieuw record. Sinds de beursgang in april vorig jaar ging Zooms koers maal zes - van 36 naar 220 dollar.