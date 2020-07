'U weet toch ook niet welke injectiepomp in uw auto zit?'

Volgens de CEO's van twee grote drukkerijgroepen konden ze onmogelijk weten dat hun machines niet voldeden voor de Vlaamse ecologiesteun. 'De overheid is alles komen controleren en heeft de subsidies goedgekeurd, vijf jaar geleden al.'

In de sector gaat het probleem van de teruggevorderde ecologiesubsidies al sinds begin dit jaar over de tongen. Eric Bongaerts, de CEO van de familiale drukkerij Moderna Printing, maakt er geen geheim van dat hij de steun heeft gekregen. ‘Die steun is eind 2014 goedgekeurd door Vlaio, na een technische en boekhoudkundige controle en op basis van de certificaten van de machineleverancier. Vijf jaar later vindt men plots dat die goedkeuring onterecht was. Heel bizar.’

Ook Denis Geers van Graphius, een van de grootste drukkerijgroepen van het land, kijkt er niet van op dat een 35-tal andere bedrijven betrokken zouden zijn. ‘Dat komt overeen met zowat elke drukkerij die in Vlaanderen de voorbije tien jaar heeft geïnvesteerd.'

Bongaerts stelt dat de discussie draait rond onderdelen die een machine ecologischer maken, zoals filtercomponenten om het gebruikte water te zuiveren. ‘Vlaio trekt in twijfel dat die componenten de ecologische winst opleveren die de certificaten van de machineleverancier beweren. Daarnaast schat men de waarde van een aantal componenten lager in dan wat bij de berekening van de steun als uitgangspunt is genomen.’

Geers stelt dat ‘drukkers toch nooit kunnen weten wat in zo’n machine zit'. 'Als u een auto koopt, weet u toch ook niet welke type injectiepomp in de motor zit? U merkt alleen dat die auto nog maar 5 liter verbruikt per 100 kilometer in plaats van 7 liter bij de vorige auto.’

Volgens Bongaerts kan de terugvordering van de vele honderdduizenden euro’s per dossier - een grote drukpers kost al gauw 3 miljoen euro - de nekslag geven aan veel drukkerijen. De sector heeft de voorbije tien jaar al forse klappen gekregen door de digitalisering en de delokalisatie naar Oost- en Centraal-Europa. Daardoor - en omdat veel familiale drukkerijen geen opvolger vinden - is een enorme consolidatiegolf ontstaan, waarbij grote groepen de kleinere drukkerijen opkopen.