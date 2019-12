Universiteit Maastricht al week in greep van cyberaanval

De IT-systemen van de Nederlandse universiteit zijn nog altijd niet operationeel na een aanval met gijzelsoftware op 23 december.

De Universiteit Maastricht gaf maandag een nieuwe update over een aanval met ransomware, of gijzelsoftware, waar het op 23 december al slachtoffer van werd. Ransomware gooit bestanden op slot, vaak in ruil voor losgeld.

De Universiteit Antwerpen werd in oktober ook slachtoffer van een cyberaanval. De Nederlandse media claimen dat dat gebeurt met dezelfde gijzelsoftware die nu de Universiteit Maastricht treft.

Als reactie op de aanval haalde de Maastrichtse universiteit al zijn systemen offline, om te bekijken welke getroffen werden en welke niet. In de nieuwe update geeft de universiteit aan dat vanaf 2 januari een deel van de systemen weer beschikbaar zullen zijn.

Russen

Het gaat vooral om systemen die het mogelijk moeten maken dat er vanaf 6 januari weer lessen plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld over uurroosters, het studentenportaal of platformen met studiemateriaal op. Intussen mogen leraren en proffen onder geen beding aan de slag op systemen of computers van de Universiteit van Maastricht.

De universiteit riep de hulp in van het cyberveiligheidsbedrijf Fox-IT om het onderzoek te voeren naar de aanval. Het Nederlandse dagblad De Limburger schrijft de aanval toe aan de Russische groep internetcriminelen TA505. Zij zouden gebruik gemaakt hebben van de 'Clop'-software, die alle computers binnen hetzelfde netwerk op slot gooit.

Antwerpen

Het is niet duidelijk of de universiteit losgeld moest betalen. Mogelijk waren de aanvallers uit op wetenschappelijke data. Al in een eerste communicatie gaf de universiteit aan dat het extra maatregelen nam om die te beschermen.