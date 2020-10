VRT-audit toont bewust misbruik overheidsgeld

Het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT schetst het beeld van een organisatie waar systematisch en bewust budgetten worden misbruikt voor zelfverrijking of het bevoordelen van bevriende partijen. In de nasleep van het rapport heeft Rudi De Kerpel zijn ontslag aangeboden als regeringscommissaris.

Het rapport van Audit Vlaanderen over de VRT schetst het beeld van een organisatie waar systematisch en bewust budgetten worden misbruikt voor zelfverrijking of het bevoordelen van bevriende partijen. Dat blijkt uit een samenvatting van het auditverslag die de raad van bestuur van de VRT maandag heeft besproken en die De Tijd kon inkijken.

Audit Vlaanderen spreekt over zeer duidelijke inbreuken op de wetgeving voor overheidsopdrachten, waarvan ‘zelfs de basisprincipes’ niet in praktijk worden gebracht. De inbreuken zijn niet (alleen) het gevolg van onwetendheid of vormfouten, maar ook van ‘bewust opgezette constructies’ om een bepaalde leverancier een opdracht te gunnen.

Het rapport hekelt het gebrek aan transparantie in de contracten met productiehuizen en schermgezichten.

Het rapport wijst niet alleen op nalatigheden bij de aankoopdienst van de VRT, maar ook op een ‘breder probleem in de organisatiecultuur’ van de omroep. Opdrachten worden te nonchalant en met te weinig kennis van de wetgeving uitgeschreven. In enkele concrete dossiers vond Audit Vlaanderen zelfs bestellingen die niets met de VRT te maken hebben, en wellicht voor privégebruik bedoeld waren.

Het rapport hekelt voorts het gebrek aan transparantie in de contracten met productiehuizen en schermgezichten. Al te vaak ontbreken concrete offertes of bewijsstukken om bedragen te verantwoorden. Ook is er geen duidelijkheid over wie na afloop van een productie de eigenaar wordt van bepaalde aankopen, zoals decorstukken of meubilair, die de VRT voor die productie heeft gedaan.

Soms wordt gebruikgemaakt van kunstmatige constructies om een schermgezicht meer te kunnen betalen dan wat in het contract staat. Een klassieker is het aanrekenen van consultancyvergoedingen, waarbij niet duidelijk is of daar ook effectief geleverde diensten tegenover staan.

Een laatste luik van het auditrapport onderzocht enkele specifieke inbreuken op de integriteit van medewerkers, zoals belangenvermenging met persoonlijke zaken, het doorsturen van vertrouwelijke informatie of het aanwerven van vrienden of familieleden.

In de samenvatting worden geen namen genoemd, maar de identiteit van één persoon valt wel af te leiden in een passage over belangenvermenging. Het gaat om Rudi De Kerpel, die als regeringscommissaris in de raad van bestuur van de VRT zit. De bedrijven Eurotuin Groep en Durapack, waarvan hij zaakvoerder was, waren jarenlang sponsor/leverancier van het evenement De Warmste Week, terwijl dat met zijn mandaat niet toegelaten was. ‘Hoewel ik daar nooit eerder op gewezen ben, diende ik hiervan op de hoogte te zijn’, zegt De Kerpel. 'Ik wens te benadrukken dat ik al die jaren geen enkel winstbejag voor ogen had noch realiseerde, maar ben ik van mening dat ik daardoor niet langer in staat ben om mijn functie uit te voeren', aldus De Kerpel. Hij bood dinsdag zijn ontslag aan als regeringscommissaris.

In het verslag staat ook te lezen dat het al om het derde forensische onderzoek in vier jaar gaat. Ook in 2017 en 2019 stelde Audit Vlaanderen een forensisch rapport op, en telkens werden ‘significante’ onregelmatigheden gevonden.

De meeste onderzochte dossiers hadden betrekking op Media & Productie, de grootste afdeling van de VRT die goed is voor zowat een op de drie van de ruim 2.000 werknemers. Die afdeling werd tot begin dit jaar geleid door Peter Claes, de omstreden topmanager die eerder dit jaar ontslagen werd en inmiddels aan de slag is als consultant voor de voetbalclub Antwerp.