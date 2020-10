Verhuisdienst Smooved haalt half miljoen euro op

Wat is het verdienmodel als de verhuizer niets betaalt? De inkomsten komen van de nuts- en telecombedrijven en verzekeraars die een commissie betalen iedere keer een nieuwe klant bij hen tekent of een bestaande klant zijn contract verhuist. Voor energie partnert Smooved met Eneco, Lampiris, Luminus, Essent, Octa+, Bolt en Mega.

De start-up heeft weinig last van de coronacrisis. 'Mensen zullen altijd blijven verhuizen en op zoek gaan naar de voordeligste contracten voor basis- en nutsvoorzieningen', zegt mede-oprichter Nathan Coox.

Smooved regelt meer dan 100 verhuizingen per week, wat volgens Coox neerkomt op 1 op de 50 verhuizingen in Vlaanderen. Het bedrijf schaalt zijn dienst op via makelaarsgroepen als Dewaele, Hillewaere en Heylen en projectontwikkelaars als Upliving die de digitale dienst aanbieden aan hun klanten.