'Vier maanden lang zagen we geen enkele huurder'

Agnör Vyncke en zijn vriendin Clara in hun Airbnb-kamer in het centrum van Gent.

Net nu de reislust wereldwijd slabakt, tekent reisplatform Airbnb alsnog voor de beursgang van het jaar. Een pittige timing, want de verhuurders op het platform zien zwarte sneeuw. 'Ik zag 6.000 euro door de neus geboord.'

Voor Gentenaar Agnör Vijncke (29) had de reisindustrie weinig geheimen meer toen de lockdown begin maart toesloeg. Hij had er net zes jaar opzitten bij de nationale luchtvaartrots Brussels Airlines, en als student surfte hij al mee op de schokgolf die kamerdeelplatform Airbnb door de reisindustrie joeg. Eerst verhuurde hij zijn studentenkamer, later kocht hij met vriendin Clara een huis-op-de-groei, met twee te huren kamers. 'Supergastheer' staat te lezen op zijn Airbnb-profiel.

Lucratief was het ook. 'We haalden er per maand een extra loon van 1.500 euro uit'. Met de lockdown begon voor Vijncke de duik van de rollercoaster die Airbnb als platform zelf ook al een jaar in de greep houdt. De posterboy van een nieuwe generatie reizigers gaf in september vorig jaar aan in de loop van 2020 naar de beurs te willen, toen met een waardering van 31 miljard dollar, 1 miljard dollar kwartaalomzet en 7 miljoen huuropties in 100.000 steden. Een pandemie, 1.900 geschrapte jobs en een verbrijzelde omzet later (-67 procent in het tweede kwartaal) leek de beurs ver weg.

Woensdag diende Airbnb dan toch de papieren voor de beursgang in. Is Airbnb hersteld van de klap? In het voorjaar zagen Airbnb-verhuurders hun reservaties bijna tot nul herleid. Ook in Vlaanderen. Hoeveel Vlaamse verhuurders actief zijn, is niet bekend. Wie een privékamer, appartement of huis verhuurt op Airbnb moet dat volgens het logiesdecreet melden aan Toerisme Vlaanderen. Dat houdt wel geen opsplitsing bij per platform. De officieuze Airbnb-cijfertjessite Inside Airbnb doet dat wel. Die telde in juni 5.366 kamers of appartementen in Brussel en 2.428 in Antwerpen. Vijncke is een van de 866 verhuurders in Gent.

Volledige annulering

Het verhaal van verschillende Vlaamse verhuurders tijdens de lockdown leest hetzelfde: als de grote leegte. 'Vanaf begint maart is alles geannuleerd. We zagen vier maanden lang niemand. We zagen zo 6.000 euro door onze neus geboord', zegt Vijncke. Eenzelfde verhaal bij John Geens, die in de Haspengouw de Wetterdelle-vakantiehuizen uitbaat en aanbiedt langs de eigen kanalen, maar ook op platformen zoals Airbnb, Booking.com en Expedia. 'De verhuur was tijdens de lockdown nul. We zijn tot diep in mei gesloten gebleven.'

Airbnb moest tijdens de lockdown schipperen om zowel huurder als verhuurder te vriend te houden. Normaal kunnen Airbnb-verhuurders zelf hun annulatievoorwaarden min of meer kiezen. Bij het uitbreken van de coronacrisis besloot Airbnb de reiziger in alle gevallen een volledige annulering te gunnen. Die beslissing kon bij de een op begrip, maar bij de ander op frustratie rekenen. 'Als gasten in de maand voor hun aankomst nog annuleren, betalen ze bij mij normaal nog altijd vijftig procent', zegt Geens. 'Het frustreerde wel dat Airbnb dat eenzijdig kwijtschold.' Bij Vijncke klinkt meer begrip. 'Ik snap het wel. Ik verkreeg het zelf ook bij een boeking.'

-67 % omzetval De omzet kelderde in het tweede kwartaal met 67 procent.

Maar ook de verhuurders kregen een geste. Geens ontving tijdens de lockdown een mail van Airbnb met de uitleg dat hij een coronasteunbedrag kreeg voor vier locaties die hij op het platform aanbiedt. Het leverde hem welgeteld ... 26 euro op. 'Die steun was er plots, zonder al te veel uitleg, vermoedelijk berekend op de omzet die ik de maand voordien draaide.' Ook Vijncke herinnert zich desgevraagd 'een transactie' van die grootteorde. Geens klaagt dat die aanpak iets te 'vintage Airbnb' is. 'Het is een softwarebedrijf, het is moeilijk iemand aan de telefoon te krijgen voor steun of uitleg.'

Korte afstand

Bij de start van de versoepelingen in ons land begint het verhaal tussen stad en platteland uiteen te lopen. De vele reisrestricties wakkerden duidelijk de appetijt voor een vakantie in eigen land aan bij de Belg, maar dan vooral in landelijke gebieden. 'Ik kan over de zomer niet klagen. De bezettingsgraad was niet minder dan de voorbije jaren', zegt Geens. De observatie ligt in de lijn van wat Airbnb in juli communiceerde: er is herstel, maar dan vooral voor reizen over een korte afstand. Op 8 juli werden er wereldwijd een miljoen overnachtingen geboekt, wat van 3 maart geleden was. Opmerkelijk: de helft van de boekingen toen lagen op slechts 500 kilometer afstand.

Vanaf het moment dat de besmettingen in Antwerpen begonnen te stijgen, stokten de boekingen weer. Agnör Vijncke Gentse Airbnb-verhuurder

In een stad als Gent ligt de situatie helemaal anders, zegt Vijncke. Daar was een stroomstoot nodig om weer toeristen naar het Airbnb-verblijf te lokken. 'Zelfs na de eerste versoepelingen en de uitbreiding van de bubbels waren er weinig toeristen. We hebben onze prijzen dan maar laten zakken, van 100 naar 60 euro. We werden prijsvechters om toch maar wat binnen te halen.' De prijsdaling zet ook de omzet van Airbnb zelf zwaar onder druk. Het platform neemt een commissie op elke boeking. 'Op een boeking van 60 euro houden we zelf 58,20 euro over', zegt Vijncke. De omzetval duwde het tot dan toe winstgevende Airbnb weer in het rood.

Het toeristische herstel, en of de situatie leefbaar is voor Airbnb-verhuurders, zal mee bepalen of de beursgang een succes wordt. Elk zweempje van twijfel kan daarbij een spelbreker zijn, zo blijkt in Gent. 'Vanaf het moment dat de besmettingen in Antwerpen begonnen te stijgen, stokten de boekingen weer. De agenda is opnieuw leeg.' De euforie was dus van korte duur. Er dreigt ook een explosieve cocktail, waarbij verhuurders hun prijzen verlagen om toch wat te verdienen, terwijl de kosten (voor bijvoorbeeld mondmaskers of handgel) oplopen. Dat vreet aan de marges en maakt kamers aanbieden op het platform misschien minder aantrekkelijk.

Naar de beurs

De reden dat Airbnb in zo'n moeilijke wereld toch naar de beurs trekt, ligt niet bij de verhuurders of de huurders, maar wel bij de eigen werknemers en de beleggers. Eind vorig jaar vroegen verschillende werknemers in een brief aan het Airbnb-stichterstrio om het bedrijf naar de beurs te brengen, omdat ze alleen zo hun aandelenopties te gelde kunnen maken. Tegelijk lijkt er ondanks de economische puinhopen op de beurs niets aan de hand, getuige het verse record dat de S&P500 deze week neerzette. Airbnb is ook zeker nog in trek bij investeerders: het haalde begin april zonder probleem een miljard dollar aan noodkapitaal op.

Toch had Airbnb-CEO Brian Chesky, de antipode van de vaak uitgespuwde Uber-stichter Travis Kalanick, zich de eindspurt naar de beurs vast anders voorgesteld. Tien jaar lang leek Airbnb bedrijfsmatig een voorbeeldig parcours te lopen, met 3 miljard dollar aan opgehaald kapitaal en een waardering van 31 miljard dollar. Relletjes waren er eerder op het maatschappelijke vlak, zoals het opdrijven van de vastgoedprijzen. Met de drempel van het beurshuis in zicht wordt het ook bedrijfsmatig pittig.

Airbnb > Opgericht in 2008 in San Francisco als kamerdeelplatform door Brian Chesky, Joe Gebbia en Nathan Blecharczyk > Draaide in 2019 een jaaromzet van 4,8 miljard dollar, verwacht dit jaar een halvering als gevolg van de pandemie (volgens The New York Times) > Moest tijdens de crisis zwaar ingrijpen: het haalde een miljard dollar aan noodkapitaal op en ontsloeg 1.900 van de 7.500 werknemers > In België zijn 5.366 stulpjes te huur in Brussel, 2.428 in Antwerpen en 866 in Gent (volgens Inside Airbnb)