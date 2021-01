Washington-chaos doet Facebook en Twitter kleur bekennen...

De regen van aanvankelijk provocerende en daarna ietwat sussende berichten van president Donald Trump woensdag aan zijn aanhangers zetten Facebook en Twitter finaal voor het blok om in te grijpen tegen de president.

Het sociale netwerk Twitter greep woensdagavond naar de grote middelen in reactie op een video van de Amerikaanse president Donald Trump, ooit nog de posterboy voor het netwerk. Twitter maakte het eerst onmogelijk om de video, waarin Trump nogmaals herhaalde dat de verkiezingen 'gestolen waren', maar zijn aanhangers wel opriep naar huis te gaan, verder te verspreiden. Retweets, likes of antwoorden waren niet mogelijk, 'vanwege een risico op geweld'. Een tweet die vicepresident Mike Pence door het slijk haalde, kreeg dezelfde behandeling.

Maar in de uren daarna kwam er een zelden geziene escalatie. Twitter verdwijderde de video en gooide het account van Trump voor twaalf uur op slot. Zijn de tweets dan niet verwijderd, dan blijft het account op slot. Twitter dreigde er zelf mee om het account van Trump definitief op te schorten als hij zich in de toekomst niet aan de richtlijnen houdt. 'Ons beleid rond het openbaar belang eindigt als we denken dat het risico op schade groter is.'

De maatregelen overstijgen het draaiboek dat Twitter begin oktober aan de wereld, presenteerde, maar nooit uit de kast hoopte te moeten halen. Foute claims over een verkiezingsoverwinning zouden een label krijgen, tweets die opriepen om tussen te komen in het verkiezingsproces zouden verwijderd worden. Ook toen al voorzag Twitter de mogelijkheid om misleidende tweets van belangrijke Amerikaanse politieke figuren 'achter een gordijntje' te plaatsen en de verspreiding tegen te gaan door geen retweets, likes of andere interactie mogelijk te maken.

Spagaat

Woensdag kwamen al die ingrepen samen op de tijdslijn van Donald Trump. Talloze schuimbekkende tweets over fraude bij de extra Senaatsverkiezingen in Georgia en over de certificatie van de presidentsverkiezingen door de Senaat kregen het labeltje 'dat deze claim over verkiezingsfraude betwist is'. Maar ze konden wel zonder problemen verder verspreid worden, weliswaar na het wegklikken van nog een extra waarschuwingsvenster. De video waarin Trump zijn aanhangers uiteindelijk oproept naar huis te gaan en de tweet over Pence konden dus niet verspreid worden 'vanwege een risico op geweld'.

Ook Facebook holde woensdag achter de feiten aan. De beruchte video kreeg eerst een label, dat doorverwees naar het informatiecentrum dat Facebook heeft opgezet. Maar de video verspreiden kon nog altijd, en dat deden 72.000 mensen rond half twaalf woensdagavond Belgische tijd al. Ook de andere, meer opruiende berichten, van eerder op de avond speelden voor een groot publiek. Daarna ging de video toch offline. 'We namen de beslissing omdat deze berichten het risico bijdragen aan geweld dan de kans erop verminderen', aldus Facebook in een blogpost.

Facebook en Twitter zaten lang in een moeilijk spagaat: moet je misleidende informatie louter labelen en mensen hun eigen mening laten vormen, of snel ingrijpen en de verspreiding tegengaan? Aan dat laatste wilden sociale media zich tot nu niet wagen. Kevin Roose, techcolumnist van The New York Times, maakte woensdagavond de inschatting dat dat nu wel eens zou kunnen keren. 'Ik kan verkeerd zijn, maar ik denk dat het bericht van Trump ervoor zorgt dat de sociale media handen vasthouden en springen.'

Die inspanning is niet evident, omdat er naast de publieke pagina's ook veel achterkamertjes zijn op sociale media. Facebook worstelde in november al met het fenomeen van de Stop The Steal-groepen, waarin aanhangers van Trump zich groepeerden en verzetten tegen de verkiezing van de Democraat Joe Biden tot de nieuwe Amerikaanse president. Sommige werden verwijderd, maar zeker niet allemaal. Enkele Amerikaanse media meldden dat woensdag in de gesloten Facebook-groepen werd opgeroepen tot geweld in de marge van de rally in Washington DC, die uiteindelijk ontspoorde.