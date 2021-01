'Wetransferen is een werkwoord geworden'

De Nederlandse techtrots WeTransfer trekt wellicht naar de beurs. In een razendsnel tempo ontgroeide het bedrijf zijn heimat en oprichters.

'Groei is fantastisch, maar het mooiste compliment is dat 'wetransferen' een werkwoord is geworden', zei Ronald Hans toen hij in 2019 wegging bij WeTransfer, het bedrijf dat hij in 2009 mee oprichtte.

Ruim tien jaar later komt het digitale platform als winnaar uit de coronacrisis. Het massale thuiswerken gaf de onlinetool, die gebruikers toelaat gratis en snel tot 2 GB aan bestanden door te sturen, wind in de zeilen. Boven op de verwachte groei bracht 2020 3 à 4 miljoen extra gebruikers naar de diensten van WeTransfer. Ook in 2021 wil het bedrijf fors groeien. Volgens de nieuwssite SkyNews overweegt de 'digitale koerier' een beursgang in Amsterdam en is hij in gesprek met verschillende zakenbanken.

Maar ook zonder corona liet WeTransfer zich de jongste jaren opmerken als een van de techtrotsen in Nederland. ‘WeTransfer is gratis omdat we de drempel zo laag mogelijk willen houden. Geen registratie, geen lastige betaalmodules, gewoon files uploaden en knallen', vatte Hans, die in Nederland bekendheid verwierf onder zijn blogger-alter ego Nalden, het succes samen.

WeTransfer is gratis omdat we de drempel zo laag mogelijk willen houden. Geen registratie, geen lastige betaalmodules, gewoon files uploaden en knallen. Ronald 'Nalden' Hans Medeoprichter WeTransfer

Naast een betalende premiumversie van 12 euro per maand haalt WeTransfer zijn centen ook uit advertenties bij het gebruik van de gratis versie. Dat bedrijven in de rij staan om te adverteren bij WeTransfer, is Naldens verdienste. De Nederlander, die op zijn 16de een blog begon over hiphop, mode en design, cureert de webpagina van WeTransfer streng. Hij ergerde zich mateloos aan de typische internetbanners, en wou webreclame naar hetzelfde niveau tillen als in zorgvuldig samengestelde magazines. 'Het gevolg van die lelijke advertentiebanners is dat iedereen er blind voor is geworden.'

Schermvullende foto's en mooi vormgegeven illustraties werden de norm. 'De advertenties mogen niet storend zijn en moeten een subtiel onderdeel worden van de site. Zo worden het esthetische billboards die ook nog eens voor een enorme ‘click through ratio’ zorgen. Tegelijk krijg je als gebruiker altijd een kunstwerkje te zien.' Dat vindt Nalden belangrijk. 30 procent van de adverteerruimte houdt WeTransfer traditioneel vrij voor ontwerpers en mensen uit de creatieve sector om hun werk online te verspreiden. Retargeting - bezoekers inhoud serveren op basis van eerder bezochte pagina’s of zoekwoorden - is daarom niet aan de orde bij Nalden. 'Dat zou ten koste gaan van het toevallig kunnen ontdekken van nieuwe kunst.'

Schermvullende weergave Nalden ergerde zich mateloos aan de typische internetbanners en wou webreclame naar hetzelfde niveau tillen als in magazines.

Groeispurt

WeTransfer is karig met financiële cijfers, maar er valt wel iets op: het bedrijf koos eerst voor winst en dan pas voor groei. In 2013, nog voor het extern kapitaal aantrok, was WeTransfer naar eigen zeggen winstgevend. Pas in 2015 volgde een eerste kapitaalronde, waarbij het Britse investeringsfonds Highland Europe 25 miljoen dollar toestopte. Dat was het startschot van een groeispurt in een tempo - intussen worden jaarlijks 18 miljard bestanden gedeeld - dat de oprichters niet konden bijhouden.

Behalve Hans deed ook Bas Beerens, die wel nog in de raad van bestuur zetelt, in 2016 een stap opzij. De zakelijke kant eiste meer van zijn tijd dan hij zelf wilde, gaf Beerens toe in interviews. 'Ik was alleen nog maar bezig met het opbouwen van het bedrijf, en zag op tegen alles wat daarbij kwam kijken.' Een stichter is niet per se een goede CEO, vindt Beerens. 'Ik zie mezelf niet als de juiste persoon om WeTransfer - mijn baby - verder te begeleiden. Wie weet kan ik het wel, maar ik ga het niet wagen.'

18 miljard bestanden Jaarlijks worden via WeTransfer 18 miljard bestanden verstuurd.

Beerens vertrouwde die taak toe aan de Brit Gordon Willoughby, die zijn strepen verdiende bij Amazon, waar hij de e-bookdienst Kindle uitrolde in Europa, maar ook hoge commerciële functies bekleedde bij eBay en Financial Times. Willoughby zette er in 2018 meteen de pas in met de overname van twee Amerikaanse apps. Met de gratis tekenapp Paper en de Powerpoint-concurrent Paste, een programma voor de vormgeving van presentaties, wilde WeTransfer zich nadrukkelijker manifesteren in de creatieve industrie. Ook de lancering van Collect, een Pinterest-achtige app om digitale knipselmappen te maken, moest daarvoor zorgen.

Willoughby stak nooit onder stoelen of banken dat een beursgang tot de opties behoorde om WeTransfer verder uit te bouwen, vooral op de Amerikaanse markt. Maar in 2019 volgde eerst nog een tweede private financiering, toen het Nederlandse durfkapitaalfonds HPE Growth 35 miljoen euro investeerde. Intussen groeide het aantal maandelijkse gebruikers tot meer dan 60 miljoen mensen uit 195 landen. De omzet is onbekend, maar de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad spreekt van een waarde van 1 miljard euro en een nettowinst van een kleine 10 miljoen euro.