Zaak-Bart De Pauw naar correctionele rechtbank

De raadkamer buigt zich op 8 september over het dossier. Voor de advocaat van De Pauw is het goed nieuws dat er mogelijk een proces komt. 'Nu komt er eindelijk een proces waarbij de debatten in alle openheid zullen worden gevoerd', zegt hij. 'We hebben bijna drie jaar lang geen commentaar gegeven in de media en krijgen nu de kans ons te verweren. We zullen de debatten voeren in de rechtbank en daar duiden wat eventueel gebeurd is. Door het proces in de openbaarheid te voeren zal de waarheid aan het licht komen. Wij zijn er klaar voor.'