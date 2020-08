Aftellen naar voetbaldeal tussen Telenet en Eleven Sports

Telenet heeft vier dagen om 180.000 voetbalabonnees bij zich te houden voor het seizoen van start gaat. Financieel leveren ze weinig op, maar de internet- en tv-groep moet aan zijn imago denken.

Kampioen Club Brugge en Charleroi trappen zaterdag om halfvijf het nieuwe voetbaljaar op gang, in een stadion zonder publiek. Alle matchen zijn de komende vijf seizoenen te volgen via de sportzender Eleven dat zowat 100 miljoen euro per seizoen neertelde voor de rechten.

Voetballiefhebbers hebben keuze. Ze kunnen de wedstrijden - inclusief die van 1B en het vrouwenvoetbal - (online) streamen via Eleven, voor 11 euro per maand of 109 euro per jaar. Wie liever vasthoudt aan een tv-decoder kan bij Orange Belgium en Proximus terecht. Die sloten de voorbije weken een partnerschap met Eleven om het voetbal over de klassieke weg in de huiskamer te brengen. Voor Orange gaat het om een primeur, terwijl Proximus al jaren een voetbalabonnement aanbiedt.

We zagen het aantal oproepen van ongeruste abonnees toenemen nadat Orange en Proximus hun akkoorden met Eleven hadden aangekondigd. Stefan Coenjaerts Woordvoerder van Telenet

De 180.000 voetbalabonnees van Telenet wachten bang af of de kabelgroep nog een deal uit de brand kan slepen. Honderden ongeruste kijkers hingen al aan de lijn in Mechelen. ‘We zagen het aantal oproepen toenemen nadat Orange en Proximus hun akkoorden hadden aangekondigd’, zegt woordvoerder Stefan Coenjaerts. Over vier dagen start de competitie. De onderhandelingen zijn nog volop aan de gang. Telenet hoopt op ‘een acceptabel akkoord voor zichzelf, zijn klanten en Eleven.' Ook zijn Waalse tegenhanger Voo onderhandelt nog met Eleven.

Imago

Financieel heeft Telenet het voetbal - naast de Belgische competitie onder andere de Engelse Premier League - niet nodig. CEO John Porter heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat de abonneeopbrengsten verbleken bij de miljoenen die rollen om de rechten binnen te halen. Maar het imago van Telenet zou een deuk krijgen als Proximus en Orange de voetbalfan verwennen terwijl het Mechelse bedrijf aan de kant blijft.

Zeker nu Orange zich in de voetbalarena waagt om zijn tv-aanbod in de verf te zetten. Het doet denken aan Belgacom - nu Proximus - dat in 2005 de toen exclusieve voetbalrechten van Telenet afsnoepte om zijn gloednieuwe Belgacom TV in de spotlights te zetten.