Alex Agnew wordt Wack bij Antwerpse gamestudio die in de smaak valt bij PlayStation

In Hubris kruipt de gamer, met een VR-bril op, in de huid van een rekruut die na de crash van zijn ruimteschip op zoek gaat naar de mysterieuze agent Cyanha. De speler maakt wapens en bestuurt voertuigen en machines. Agnew - aka Wack - verwelkomt de rekruut in zijn gekende brutale stijl: 'Ooh right, the ship that you landed in the lake... Just to satisfy my curiosity, what the hell happened there? You saw the space port but you thought, HEY how about I land in the water?'