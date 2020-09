Amazon begint eigen cloudgamingdienst Luna

Amazon heeft donderdag zijn plannen voor de nieuwe cloudgamingdienst Luna uit de doeken gedaan. Voorlopig is die alleen in de VS toegankelijk.

De dienst maakt gebruik van de datacentra van Amazon Web Services om games rechtstreeks naar een scherm naar keuze te streamen. Downloaden wordt daardoor overbodig.

Met Luna wil Amazon-baas Jeff Bezos concurreren met Stadia van Google en xCloud van Microsoft. Luna wordt in een eerste fase geleverd met toegang tot onder meer Control, Resident Evil 7 en Brothers: Tales of Two Sons. In de Verenigde Staten kost de dienst 6 dollar per maand. De prijzen voor Europa zijn nog niet bekend.

Controller en kanalen

Amazon biedt ook een Luna-gamecontroller aan, in de VS zal die 49,99 dollar kosten. Die controller komt rechtstreeks met de cloud in verbinding te staan, waardoor er 20 tot 30 milliseconden minder vertraging is. Ook de Stadia-controller van Google werkt volgens dat principe. De controller heeft een Alexa-knop waarmee games met stemcommando's kunnen worden opgestart.

Met Luna wil Amazon-baas Jeff Bezos concurreren met Stadia van Google en xCloud van Microsoft.

Abonnees kunnen meer betalen voor bijkomende kanalen. Ubisoft zal als eerste zo'n kanaal hebben met 50 games.

Luna mikt tegen het einde van de opstartperiode op ruim honderd games, wat meer is dan Stadia (ongeveer 50) en minder dan Game Pass Ultimate van Microsoft (meer dan 150 games in streaming).

Twitch, de videodienst van Amazon waar heel wat bekende en minder bekende gamers hun stek hebben, zal geïntegreerd zijn in de nieuwe cloudgamingdienst. Ook Google streeft naar een integratie van YouTube in Stadia.

Apple opvallend vriendelijk

100 games Luna mikt tegen het einde van de opstartperiode op ruim honderd games.

Luna zal geen 'native app' zijn op iOS. Het zal er wel uitzien als een app, maar eigenlijk is het browsertechnologie. Dat bespaart Amazon 30 procent van de inkomsten aan Apple te moeten overlaten.