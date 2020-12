'Among Us' toont toekomst van gaming

Een beeld uit de video van Innersloth over de game 'Among Us'.

De game 'Among Us' was al erg populair, maar brak dit jaar helemaal door. Pas nog bleek het spel de ranglijst van de populairste gratis games in 2020 aan te voeren in de App Store van Apple. Het succes van dit 'multiplayer game' leert ons veel over de nieuwste mediatrends.

'Among Us' is een game van de Amerikaanse gamestudio Innersloth dat in juni 2018 op de markt kwam. De game speelt zich af in een ruimteschip of -basis, waarbij de spelers, die er uitzien als kleurige teletubbies in ruimtepakken, worden verdeeld in menselijke bemanningsleden en buitenaardse bedriegers. Die laatsten moeten saboteren en moorden, de bemanningsleden trachten de 'impostors' te ontmaskeren en hun taken tot een goed einde te brengen. De spelers kunnen onder elkaar beraadslagen wat tot heftige en hilarische discussies kan leiden.

Among Us Steam Release Trailer

Dagelijks wordt het spel gespeeld door meer dan 60 miljoen mensen. 'Het is een massaal cultureel fenomeen', aldus de gamingexpert Jonathan Lai van de durfkapitalist Andreessen Horowitz in een podcast van de firma. Het wordt gespeeld door kinderen van de lagere school maar ook door mensen die geen games meer aangeraakt hebben sinds ze in hun jeugd arcadegames speelden.

Streamers en influencers

Een eerste belangrijke boost voor het spel heeft te maken met de rol van bekende streamers, gamers die op de videodiensten YouTube of Twitch hun spel live uitzenden. Er zijn vier tot tien mensen nodig om het spel te spelen, wat betekent dat de game niet door één persoon maar door een groep van streamers moet worden gespeeld, waarbij de verschillende groepen fans bijeenkomen. Dat leidt tot meer spektakel, zegt Lai. Ook politici, zoals het Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez speelden het spel live, goed voor een piek op Twitch van 439.000 views.

Sociaal

'Het spel is eerst en vooral sociaal en pas dan een videogame', aldus Lai. Dat is zeker een troef in tijden van lockdowns. De kernactiviteit bestaat gewoonweg uit praten. Het kost 5 dollar op de pc, maar is gratis op mobiel. Nog een innovatie: als de 'host' van het spel 2 dollar betaalt, kan de rest van het gezelschap mobiel advertentievrij en gratis spelen. Het is zoals iemand die wat snacks koopt en vrienden uitnodigt.

Cloud

Een ander belangrijk element is de cloud. Voor de spelers betekent dat dat ze met één klik toegang hebben, in plaats van te moeten wachten op een download. Gamers willen per direct toegang tot de fun, zelfs een console opstarten is irritant. De videogamedesigner Todd Howard , die de ontwikkeling van de games 'The Elder Scroll' en 'Fallout' leidde, zei in The Guardian dat gemakkelijke en dus snelle toegang tot de gamewereld de komende jaren cruciaal wordt. Die snelle toegang blijkt ook een troef te zijn voor andere succesgames zoals 'Fortnite' en 'Pokémon Go'.