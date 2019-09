Antwerpse gamestudio Cybernetic Walrus haalt half miljoen op

Winwin

Naast MIV stapt ook businessangel Reinhart de Lille in het bedrijf. Enkele particulieren springen bij via een zogenaamde win-winlening.

‘We zien dat de game-industrie jaar na jaar internationaal groeit en dat VR en AR meer en meer ingeburgerd raken in de industrie. Die tendens beginnen we ook in België te zien, weliswaar op een kleinere schaal. Dit jaar hebben we al zes nieuwe werknemers in dienst genomen en dankzij deze investering zullen we nog een aantal bijkomende mensen kunnen aanwerven’, zegt de CEO van Cybernetic Walrus, Mike Coeck.