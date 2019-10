Apple en Google herschikken het gamelandschap

Gaming was jaren het speelterrein van Sony, Nintendo en Microsoft. Dat landschap wordt dit najaar grondig herschikt door de komst van twee nieuwe gameplatformen: Apple Arcade en Google Stadia.

Het was Apple dat half september de knuppel in het hoenderhok gooide met de aankondiging van Arcade, een abonnementsservice voor games die sinds deze week beschikbaar is op iPhone, iPad en de Apple TV-settopbox. Als Apple later deze maand het nieuwe besturingssysteem macOS Catalina uitbrengt, kunnen de Arcade-titels ook gespeeld worden op Mac-computers.

Het meest bijzondere aan Arcade is de prijszetting. Voor 4,99 euro per maand hebben liefhebbers onbeperkt toegang tot een catalogus van meer dan 100 - volgens Apple - exclusieve titels. Enkele voorbeelden zijn Rayman Mini, Skate City en Frogger in Toy Town.

Het gaat bovendien om een familieabonnement dat door zes gezinsleden kan worden gebruikt, ieder op zijn toestel. Je kan een game ook opstarten op pakweg je iPad en later de draad weer oppikken op een Apple TV of ander toestel, met behoud van vooruitgang en scores. Sommige games speel je het best met een controller. Daarom is het handig dat je voor Arcade gewoon een PlayStation 4- of een Xbox One-controller kunt gebruiken: ondersteuning daarvoor zit standaard in versie 13 van iOS, iPadOS en tvOS. Wie interesse heeft in Apple Arcade kan de nieuwe dienst een maand gratis uitproberen.

Streamen

Amper twee weken nadat Apple de dienst Arcade aankondigd had, pareerde Google met zijn Play Pass-abonnement. Dat biedt toegang tot meer dan 350 Android-games en -apps voor de maandelijkse som van 4,99 dollar. Voorlopig is Play Pass echter alleen in de Verenigde Staten beschikbaar, met een gratis proefperiode van tien dagen. Of en wanneer de dienst naar België komt, is niet bekend.

Op termijn wil Google ook games ontwikkelen. Het richtte daarvoor de game studio Stadia Games and Entertainment op.

Interessanter voor onze markt is Stadia, Googles nieuwe gamestreamingdienst die in november gelanceerd wordt en die wel meteen in België beschikbaar is. Terwijl je de spelletjes van Apple Arcade nog fysiek naar een toestel downloadt, worden de games bij Stadia gestreamd, net zoals dat bij een videodienst als Netflix gebeurt. Het voordeel daarvan is dat de gebruiker geen dure hardware nodig heeft: al het rekenwerk dat bij de huidige generatie games komt kijken, vindt plaats op krachtige servers in Googles datacenters. Om de spelletjes op een televisie te spelen zijn wel een Stadia Controller en een Google Chromecast Ultra-mediastreamer nodig. Gamers kunnen die hardware ondertussen online reserveren voor 129 euro, een Stadia Pro-abonnement van drie maanden inbegrepen. Daarna kost dat abonnement 9,99 euro per maand. Het omvat onder meer een beeldkwaliteit tot 4K UHD (ultrahoge definitie), 5.1-surroundgeluid en korting op bepaalde games. Anders dan bij Apple Arcade moet voor de Stadia-spellen nog apart worden betaald, bovenop de abonnementsprijs. Hoeveel de games gaan kosten, is nog niet bekend.

In 2020 komt er ook een ‘gratis’ Stadia Base-abonnement, met Full HD-beeldkwaliteit en stereogeluid. Ook in dat systeem moeten de games worden betaald, maar titels die eerder via een Pro-abonnement zijn aangeschaft, blijven wel speelbaar. De games bij Google Stadia zijn titels die je ook op andere platformen kunt aantreffen. Denk aan ‘Assassin’s Creed Odyssey’, ‘Borderlands 3’ en de shooter ‘Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’. Maar je hebt er straks dus geen krachtige pc of spelconsole meer voor nodig. Op termijn wil Google ook zelf games gaan ontwikkelen. Het bedrijf richtte daarvoor de studio Stadia Games and Entertainment op.

En Microsoft en Sony?

De nieuwe gamediensten van Apple en Google zijn een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van Microsoft en Sony. De bedenkers van de Xbox en de PlayStation zitten zelf echter ook niet stil. Microsoft introduceerde enkele maanden geleden de Xbox One S, de eerste Xbox in 18 jaar die geen lade voor gameschijfjes meer heeft. Nieuwe spellen kunnen voor dat model uitsluitend nog worden gedownload uit de Microsoft Store. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om een Xbox Game Pass te nemen. Voor 9,99 euro per maand krijgen spelers dan toegang tot meer dan 100 games.

Het is bij Microsoft echter vooral wachten op Project xCloud, de codenaam van het aangekondigde cloudgamingplatform. Spellen van die streamingdienst zullen niet alleen toegankelijk zijn via de Xbox One-consoles, maar evengoed op smart-tv’s, telefoons en tablets via een nieuwe app. De Xbox One S kan dus beschouwd worden als Microsofts eerste stap naar een wereld waarin gameschijfjes, maar straks wellicht ook gamedownloads als ‘antiek’ bestempeld zullen worden. De eerste fase van Project xCloud gaat deze maand in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea van start met een technische preview van vier games: ‘Halo 5: Guardians’, ‘Gears 5’, ‘Killer Instinct’ en ‘Sea of Thieves’.

Ook Sony PlayStation mag de borst natmaken nu Apple en Google zich agressief op de gamingmarkt storten. Het Japanse bedrijf werkt aan een PlayStation 5, die tien keer sneller belooft te worden dan de PS4. Maar die console verschijnt volgens de geruchtenmolen op zijn vroegst in februari 2020, en mogelijk zelfs pas rond kerst volgend jaar.

Voorlopig trekt Sony daarom voluit de kaart van PlayStation Now. Die gamestreamingdienst werd op 1 oktober nog gevoelig in prijs verlaagd van 14,99 naar 9,99 euro per maand, als reactie op de scherpere deals van de concurrentie. De bibliotheek van de dienst omvat meer dan 600 games voor PS4 en pc, waaronder sinds deze week ook een aantal kaskrakers die slechts tijdelijk beschikbaar blijven. Voorbeelden van zulke toppers zijn ‘Uncharted 4: A Thief’s End’ en ‘Grand Theft Auto V’.