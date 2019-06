Belg verkiest gamingapps boven consoles

De Belg geeft dit jaar voor het eerst meer uit aan gamingapps dan aan klassieke console- of pc-games. Dat verwacht de consultant PwC. België volgt zo een internationale trend.

De gamingindustrie blies deze week verzamelen in Los Angeles voor de E3-conferentie (Electronic Entertainment Expo). De jaarlijkse gaminghoogmis geeft als geen ander de polsslag weer van de industrie die in 2018 goed was voor 135 miljard dollar omzet.

Op E3 kregen gamers meer details over Microsoft xCloud en Google Stadia, twee cloudgamingdiensten. Die laten de gamer toe om te spelen vanop eender welk toestel, zolang het maar met het internet verbonden is. Je kan dus spelen via een console of pc, maar ook via mobiele toestellen.

Smartphones en tablets winnen steeds meer aan gewicht in de gamingwereld. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse entertainment- en mediaprognoses van het consultancybureau PwC, die begin juni gepubliceerd werden. Die bevatten ook cijfers over de Belgische gamers.

Gamingapps

De Belgische gamer gaat dit jaar voor het eerst meer geld uitgeven aan gamingapps dan aan games voor de pc of consoles zoals de Xbox of de Playstation, voorspelt PwC. De Belg gaf vorig jaar nog 280 miljoen euro uit aan gamingapps, dit jaar zal dat 315 miljoen euro zijn.

Gamingapps laten zo de klassiekere manieren van gaming achter zich. In 2018 vloeide nog 285 miljoen euro vanuit België naar games voor pc of consoles, dit jaar zal dat 292 miljoen euro zijn. De verkoop van games voor pc of consoles groeit dus nog wel, maar heeft onder meer te lijden onder een slabakkende verkoop van fysieke schijfjes. Dat verklaart waarom Microsoft met een cloudgamingdienst komt.

De Belgische trend ligt volledig in lijn met de internationale evolutie. In 2018 hadden pc- en consolegames nog licht de bovenhand tegenover spelletjes voor smartphones en tablets, blijkt uit cijfers van de marktonderzoeker NewZoo. Spelletjes voor mobiele toestellen waren goed voor 63,2 miljard dollar omzet en 47 procent marktaandeel, games voor pc en console voor 71,7 miljard dollar omzet en 53 procent.

Mobiel gamen

Alles wijst erop dat de markt dit jaar het kantelpunt bereikt. Mobiel gamen is de nieuwe omzetmotor van de gamingindustrie. Dat voelt vreemd aan: games voor de smartphone of tablet zijn te koop voor amper enkele euro’s in de appwinkels van Apple (App Store) en Google (Play Store). Hoe kunnen zij de dure blockbusters voor pc en consoles bijbenen?

Een spelletje brengt per smartphone of tablet misschien weinig op, maar in totaal draaien ze groter volumes. David Verbruggen gamefederatie Flega

Toch is dat erg logisch, meent David Verbruggen van de Vlaamse gamefederatie Flega. ‘Smartphones en tablets zijn wijdverspreid. Elk spelletje dat via een smartphone of tablet gekocht wordt, brengt apart misschien veel minder op, maar de spelletjes kunnen in totaal veel grotere volumes draaien.’

Geldmachine

Het loont ook verder te kijken dan het bedrag dat iemand neertelt voor het spelletje voor de smartphone of de tablet. ‘Fortnite’, het ondertussen wereldberoemde survivalspel van Epic Games, is gratis te downloaden, maar is wel een ware geldmachine voor Epic Games. Het heeft dat te danken aan de aankopen die je in het spel kunt doen.

‘Fortnite is maar een van de vele voorbeelden van de populariteit van aankopen in het spel’, zegt Verbruggen. ‘Je kan er allerlei prullaria kopen, zoals een nieuwe outfit of een leuke move.’ Veel gameontwikkelaars volgen, geïnspireerd door het succes, dat voorbeeld en bieden wapens, outfits of nog andere dingen aan.