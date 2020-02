Blockbusterseizoen geeft Kinepolis duwtje in de rug

De cinemagroep landt met zijn omzet ver boven de verwachtingen. Na de overnames in Canada en de VS komt al 3 op de 10 bezoekers uit Noord-Amerika.

Het gaat de beursgenoteerde bioscoopuitbater Kinepolis dezer dagen voor de wind. Een week geleden kreeg Kinepolis nog groen licht om vanaf augustus 2021 weer nieuwe bioscoopcomplexen te openen in eigen land. De concurrentiewaakhond hief een ban daarover op.

Kinepolis kan daar nu stevige jaarcijfers aan toevoegen. De bioscoopgroep boekte in 2019 gevoelig meer inkomsten, 15,9 procent meer dan het jaar voordien. Het landt zo op een omzet van 551,5 miljoen euro, ver boven de door analisten verhoopte 533,4 miljoen euro.

Blockbusters

De omzetgroei was an sich natuurlijk verwacht na de intrede op de Amerikaanse markt door de overname van MJR Cinemas, een bioscoopgroep uit Michigan. Maar ook de bestaande cinema's van de groep trokken meer bezoekers in de tweede jaarhelft, dankzij een waar blockbusterseizoen. In totaal bezochten 40,3 miljoen mensen een Kinepolis-bioscoop, een stijging met 13,3 procent.

'Blockbusters zoals The Lion King, Avengers: Endgame, Frozen II, Joker en Star Wars: Rise of the Skywalker maakten een sterk tweede halfjaar mogelijk, vergeleken met een eerder zwak 2018 in Europa', stelt Kinepolis. Op thuismarkt Belgiƫ leidde Kampioenenfilm 'Viva Boma!' tot een turnaround, na een zwakke eerste jaarhelft (-10,7 procent).

Premiumisatie

Kinepolis kon ook in 'bijna alle landen' de bezoeker aan de kassa meer laten betalen dan voordien. Kinepolis-CEO Eddy Duquenne zweert al even bij 'premiumisatie', met de introductie van speciale elementen die de bioscoopervaring moeten verbeteren, zoals betere zitjes (cosy seats) of een nog betere video- en audiokwaliteit (Laser ULTRA, 4DX en ScreenX).

Een groeiend aantal bezoekers, aan wie Kinepolis ook een groeiend aantal snacks of drankjes weet te slijten voor ze de zaal binnengaan. De 'in theatre sales' groeien met 19,4 procent naar 155,9 miljoen euro. Kinepolis ziet zich daar wel geholpen door de Amerikaanse overname. In de Amerikaanse zalen ligt de verkoop sowieso al boven het gemiddelde.